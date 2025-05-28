Spot piyasada elektrik fiyatları (28 Mayıs 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları (28 Mayıs 2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1790 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 3,6 azalarak 1 milyar 838 milyon 170 bin 927 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00, 17.00 ve 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1790 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 983 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 990 lira 26 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1790 lira olarak kayıtlara geçti.

Son Haberler
Trabzonspor U19 takımı şampiyonluk kupasına kavuştu
Trabzonspor U19 takımı şampiyonluk kupasına kavuştu
Esenler’de korku dolu anlar
Esenler’de korku dolu anlar
Kediyi kurtarmak için zamanla yarış!
Kediyi kurtarmak için zamanla yarış!
Yeni Şafak Erdoğan'ı kurtardı, AKP'li bakanı yerin dibine soktu!
Yeni Şafak Erdoğan'ı kurtardı, AKP'li bakanı yerin dibine soktu!
Hem global hem yerel ölçekte rekor seviyede! Onayatırım yapan köşeyi döndü
Hem global hem yerel ölçekte rekor seviyede! Onayatırım yapan köşeyi döndü