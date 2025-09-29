Spot piyasada elektrik fiyatları! (29 Eylül 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,5 azalarak 1 milyar 999 milyon 912 bin 550 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 1719 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Spot piyasada elektrik fiyatları! (28 Eylül 2025)

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 26 lira 30 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 33 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1901 lira olarak kayıtlara geçti.