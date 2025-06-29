Spot piyasada elektrik fiyatları (29 Haziran 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları (29 Haziran 2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1050 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 110 artarak 1 milyar 845 milyon 499 bin 129 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 07.00'de bin 50 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 771 lira 95 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 795 lira 22 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 42 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Son Haberler
Bulgar şarkıcı dördüncü kez dünya evine giriyor
Bulgar şarkıcı dördüncü kez dünya evine giriyor
Tabancayla sokakta dolaşan şahıs korku saçtı
Tabancayla sokakta dolaşan şahıs korku saçtı
İran'dan tazminat talebi
İran'dan tazminat talebi
Varna Teknik Üniversitesi'nde korkutan yangın
Varna Teknik Üniversitesi'nde korkutan yangın
Gazi Koşusu'nda 99 yılın rekoru
Gazi Koşusu'nda 99 yılın rekoru