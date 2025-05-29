Spot piyasada elektrik fiyatları (29 Mayıs 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8 azalarak 1 milyar 689 milyon 648 bin 432 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 13.00'te 1399 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 813 lira 21 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 814 lira 54 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1790 lira olarak kayıtlara geçti.