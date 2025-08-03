Spot piyasada elektrik fiyatları! (3 Ağustos 2025)

Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları! (3 Ağustos 2025)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 538 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 33,4 artarak 2 milyar 295 milyon 149 bin 624 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 19.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 538 lira 38 kuruş olarak tespit edildi.

Spot piyasada elektrik fiyatları (27 Temmuz 2025)Spot piyasada elektrik fiyatları (27 Temmuz 2025)

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 204 lira 68 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 203 lira 6 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 1395 lira 89 kuruş olarak kayıtlara geçti.

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