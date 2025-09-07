Spot piyasada elektrik fiyatları! (7 Eylül 2025)

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 37,7 artarak 1 milyar 975 milyon 783 bin 227 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00, 09.00, 19.00 ve 20.00'de 3 bin 395 lira, en düşük saat 12.00'de 1643 lira 60 kuruş olarak tespit edildi.

Spot piyasada elektrik fiyatları! (3 Eylül 2025)

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 951 lira 5 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 969 lira 81 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 290 lira, en düşük 583 lira olarak kayıtlara geçti.