Spot piyasada elektrik fiyatları belirlendi (24 Kasım 2024)

Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları belirlendi (24 Kasım 2024)

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 59,3 artarak 1 milyar 628 milyon 292 bin 271 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 18.00 ve 20.00'de 3 bin lira , en düşük saat 07.00'de 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 568 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 601 lira 88 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 896 lira 96 kuruş, en düşük 1000 lira olarak belirlendi.

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