Spot piyasada elektrik fiyatları belli oldu

Kaynak: AA
Spot piyasada elektrik fiyatları belli oldu

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 2 bin 950 lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 8,60 azalarak 1 milyar 455 milyon 237 bin 813 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00'de 2 bin 950 lira, en düşük saat 12.00'de 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 467 lira 26 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 493 lira 66 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 1 kuruş olarak belirlendi.

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