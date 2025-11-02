Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 38,4 artarak 1 milyar 719 milyon 307 bin 630 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00-09.00 ile 14.00-20.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1607 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 70 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 96 lira 27 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 360 lira 35 kuruş olarak kayıtlara geçti.