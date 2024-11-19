Spot piyasada elektrik fiyatlarıs belli oldu

Enerji Piyasaları İşletmeleri yarınki spot piyasada elektrik fiyatlarını belirledi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1259 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yaklaşık yüzde 10,5 artarak 1 milyar 488 milyon 269 bin 740 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00, 09.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde 3 bin lira, en düşük saat 12.00'de 1259 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 472 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 489 lira 18 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin lira, en düşük 2 bin 174 lira 34 kuruş olarak belirlendi.