Spotify algoritmasına tepkiler büyüyor: Hayalet sanatçılar piyasayı ele geçiriyor

Milyonlarca kullanıcıya hitap eden dijital müzik platformu Spotify, yapay zekâ destekli içeriklerle ilgili yeni bir skandalla karşı karşıya. Son haftalarda, yıllar önce hayatını kaybetmiş sanatçıların resmi profillerinde yayımlanan ve AI tarafından üretilmiş şarkılar, sanat camiasında infial yarattı. Bu durum, ne sanatçıların mirasçılarının ne de bağlı oldukları müzik şirketlerinin onayı olmadan yapıldı.

Örneğin, 1989 yılında öldürülen country sanatçısı Blaze Foley’nin Spotify profilinde “Together” adlı yeni bir şarkı yer aldı. Ancak bu parçanın, Foley’yle uzaktan yakından bir ilgisi yok. Şarkı, başka bir country vokalisti tarafından seslendirilmiş gibi duyuluyor. Şarkının yayımlandığı sayfanın altında, üretici olarak “Syntax Error” isimli bir yapım şirketi gösteriliyor.

YAPIMCI ŞİRKETTEN SERT TEPKİ: "BU ALGORİTMANIN ESERİ"

Foley’nin müziklerinin dağıtımını yapan Lost Art Records’un sahibi Craig McDonald, duruma sert tepki gösterdi. 404media’ya konuşan McDonald, “Bu bir tür yapay zekâ çöplüğü. Blaze Foley’le ilgisi yok. Bu içeriklerin tamamı algoritma üretimi sahte kayıtlar,” diyerek tepki gösterdi.

Yapay zekâ ile oluşturulmuş ve benzer şekilde telif detaylarında “Syntax Error” adı geçen bir başka şarkı da 2016’da lenfoma nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Guy Clark adına yayımlandı. “Happened To You” adlı bu şarkı da Guy Clark’ın resmi Spotify sayfasında kısa süre yer aldıktan sonra kaldırıldı.

SPOTİFY TOPU SOUNDON’A ATTI

Spotify yetkilileri ise sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını savundu. Açıklamalarına göre bu içerikler, TikTok’un sahibi olduğu SoundOn platformu üzerinden Spotify’a yüklenmişti. Konuyla ilgili bir açıklamada, “Söz konusu içeriğin dağıtıcısı SoundOn’a gerekli uyarıyı yaptık. Şarkı, Yanıltıcı İçerik politikamıza aykırı olduğu için kaldırıldı,” ifadelerine yer verildi.

Ancak Craig McDonald, Spotify’ın bu konuda ciddi bir güvenlik önlemi geliştirmemiş olmasına dikkat çekiyor. “Spotify isterse bu sorunu hemen çözebilir. Yetenekli bir mühendis bu sahteciliği engelleyebilir ama istemiyorlar. Bunu yapmaları için sorumluluk almaları gerekiyor,” dedi.

Bu gelişmeler, Spotify gibi dev platformların yapay zekânın yarattığı yeni etik ve hukuki sorunlarla nasıl başa çıkması gerektiği konusunda müzik endüstrisinde ciddi bir tartışma başlattı. Sanatçının kimliğini, emeğini ve mirasını korumak, artık sadece hukukçuların değil, yazılımcıların da sorumluluğu hâline geliyor.