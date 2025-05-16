Spotify dinleme sayacını geri getiriyor

Spotify geçtiğimiz hafta tüm podcast’lerde dinlenme sayılarını herkese açık hale getireceğini duyurdu. Şirket bu hamleyi “yeni dinleyicileri cezbetme” amacıyla açıkladı. Ancak içerik üreticilerinin tepkisi gecikmedi. Eleştirilerin merkezinde, bu uygulamanın halihazırda geniş kitlelere ulaşan programları daha da öne çıkaracağı, küçük ve bağımsız yayıncılarınsa görünürlüğünü azaltacağı görüşü yer aldı.

Tepkilerin ardından Spotify, uygulamada geri adım attı. Şirket cuma günü yaptığı açıklamada, sadece 50 binin üzerinde dinlenmeye ulaşan podcast’lerde bu verilerin gösterileceğini duyurdu. Üstelik dinlenme sayısı tam rakamla değil, 100 bin ya da 1 milyon gibi belli eşiklerde güncellenecek.

Spotify resmi blog yazısında “Bu güncelleme, içerik üreticileri için daha net analizler sunma ve dinleyici deneyimini sadeleştirme çabalarımızın bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Podcast dünyasında dinlenme sayılarının kamuya açık olmaması uzun süredir bir normdu. Örneğin Apple Podcasts kullanıcı yorumları ve listelemeler sunarken, net bir dinleyici sayısı göstermiyor. Bu da yayıncılar ve dinleyiciler için belirsizliği beraberinde getiriyor. Spotify ise bu belirsizliği bir dezavantaj olarak görse de, birçok üretici podcast dünyasını tam da bu şeffaf olmayan doğası nedeniyle tercih ediyor.

Dinlenme sayısının neye göre hesaplandığı da ayrıca tartışma konusu. Interactive Advertising Bureau, Spotify ve diğer platformlarla birlikte “oynatma" tanımını standartlaştırmak için çalışmalar yürütüyor. Ancak Podnews’e göre Spotify ve YouTube gibi platformlardaki “oynatma” kriteri, IAB standartlarıyla tam olarak örtüşmüyor.

Spotify ise bu konuda, “oynatmalar”ın yalnızca kullanıcı içeriği aktif olarak başlattığında sayılacağını, ancak “stream” ve “indirme” verilerinin 60 saniye dinlenmenin ardından geçerli sayıldığını belirtiyor.