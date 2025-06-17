Spotify kurucusundan savunma teknolojilerine dev yatırım

Avrupa’nın askeri bağımsızlık hedefi, teknoloji devlerinin de ilgisini çekiyor. Spotify’ın kurucusu ve Prima Materia yatırım şirketinin başındaki Daniel Ek, Almanya merkezli savunma teknolojileri girişimi Helsing’e liderlik ettiği 645 milyon dolarlık yatırımla gündemde. Financial Times’ın haberine göre, Helsing’in toplam değeri bu yatırım sonrası 12,8 milyar dolara ulaştı. Ek, 2021'den beri Helsing’e yatırım yapıyor.

Şirket, askeri sensörlerden ve radar sistemlerinden gelen verileri yapay zekâ ile analiz edip savaş alanında gerçek zamanlı görseller sunuyor. Bu sayede hem cephedeki askerler hem de karargâhlar aynı bilgiye eş zamanlı ulaşıyor. Son dönemde ise Helsing, sadece yazılım değil, insansız hava araçları ve mini denizaltılar üretme hedefiyle de dikkat çekiyor.

Helsing’in yeni yatırım turuna Lightspeed Ventures, Accel, Plural, General Catalyst, Saab ve BDT & MSD Partners gibi önemli fonlar da katıldı. Şirketin bugüne kadar topladığı yatırım 1,47 milyar doları buldu.

Yatırımın arka planında ise Avrupa’nın güvenlik endişeleri var. Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e göre, “Avrupa artık güvenliğini dijital ve yapay zekâ destekli sistemlerle sağlayacak” durumda.