Spotify Türkiye'den çekiliyor mu?

Dünyaca ünlü müzik platformu Spotify, Türkiye’de yürütülen soruşturma sebebiyle Türkiye’den tamamen çekilmeyi değerlendiriyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Spotify’ı “toplumun inanç ve değerlerine aykırı içeriklere yer vermekle” eleştirmişti. Platformdaki bazı çalma listelerinin “provokatif ve tahrik edici” olduğu aktarılmış, ardından Rekabet Kurumu, soruşturma başlatmıştı.

The Times’daki iddiada Spotify, el yükselterek ülkedeki hizmetlerini durdurma tehdidinde bulunduğu belirtildi.

Şirket kaynakları Türk yetkililerle iş birliği için çalıştıklarını ancak “piyasadaki faaliyetlerini askıya almak veya Türkiye’den tamamen çıkmak” dâhil bütün senaryoları değerlendirdiklerini söyledi.