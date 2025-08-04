Spotify üyeliklerine zam geldi

Dünyanın en büyük dijital müzik servislerinden biri olan Spotify, 2025 yılı Ağustos ayı itibariyle pek çok ülkede Premium abonelik fiyatlarını artırdı. Yapılan açıklamaya göre yeni fiyatlandırma Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya-Pasifik ve Latin Amerika bölgelerinde geçerli olacak. Şirketten yapılan duyuruda, fiyat artışının aşamalı şekilde yürürlüğe gireceği ve kullanıcıların e-posta aracılığıyla bilgilendirileceği belirtildi. Avrupa'daki aboneler için bu artış, aylık ücretin 10,99 eurodan 11,99 euroya çıkması anlamına geliyor.

Bu adım, Spotify’ın geçtiğimiz hafta açıkladığı mali tablo sonrasında geldi. Şirket, ikinci çeyreğe ilişkin gelir beklentilerini karşılayamadı ve bu durum borsa değerinde yüzde 11’lik bir düşüşe yol açtı. Ancak aynı gün duyurulan fiyat artışlarının ardından şirket hisseleri, piyasa öncesi işlemlerde yüzde 5 oranında yükselişe geçti.

Spotify CEO’su Daniel Ek, yatırımcılarla yapılan toplantıda, platformun mevcut durumundan memnun olmadığını ifade ederek, “Bugünkü noktada olmak beni tatmin etmiyor. Ancak bu şirket için belirlediğimiz hedeflerden hâlâ eminiz” açıklamasında bulundu.

ABD'DE ZAM GEÇEN YIL YAPILMIŞTI

Spotify, benzer bir fiyat güncellemesini geçtiğimiz yıl ABD’de gerçekleştirmişti. Amerika’daki Premium kullanıcılar, Temmuz 2024 itibariyle aylık 10,99 dolar ödedikleri abonelik için 11,99 dolar ödemeye başlamıştı. Bu gelişme, şirketin bir yıl içinde ikinci kez zam yaptığı dönem olarak kayıtlara geçmişti.

Bu zam kararları, Spotify’ın içerik üreticilerine yaptığı ödemeler, lisans anlaşmalarındaki artış ve genel işletme maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte değerlendiriliyor. Aynı zamanda podcast ve sesli kitap alanlarında yaptığı yatırımların da mali tabloyu etkilediği biliniyor.

Türkiye henüz bu fiyat artışından etkilenmeyen ülkeler arasında yer alıyor. Ancak şirketin geçmiş stratejilerine bakıldığında, küresel zam dalgasının Türkiye’ye de kısa süre içinde yansıyabileceği öngörülüyor.