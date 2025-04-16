Spotify'da küresel çapta arıza. Şirketten açıklama geldi

DownDetector verilerine göre, Türkiye'de saat 15.00 itibarıyla başlayan kesintiler kullanıcıları mağdur etti.
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Platformun global ve Türkiye sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Sorunun farkındayız ve düzeltmek için çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.
KULLANICILARIN YAŞADIĞI SORUNLAR
Kullanıcı şikayetlerine göre:
İstenilen şarkılar çalınamıyor
Çalınan parçalarda sık sık kesintiler yaşanıyor
Listelerde geçiş yapmakta zorluk çekiliyor
Teknik ekibin sorunu gidermek için çalışmaları sürerken, kullanıcıların sabırlı olmaları istendi.