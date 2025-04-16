Spotify'da küresel çapta arıza. Şirketten açıklama geldi

DownDetector verilerine göre, Türkiye'de saat 15.00 itibarıyla başlayan kesintiler kullanıcıları mağdur etti.

SPOTİFY'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Platformun global ve Türkiye sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Sorunun farkındayız ve düzeltmek için çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

KULLANICILARIN YAŞADIĞI SORUNLAR

Kullanıcı şikayetlerine göre:

İstenilen şarkılar çalınamıyor

Çalınan parçalarda sık sık kesintiler yaşanıyor

Listelerde geçiş yapmakta zorluk çekiliyor

Teknik ekibin sorunu gidermek için çalışmaları sürerken, kullanıcıların sabırlı olmaları istendi.