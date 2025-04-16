Spotify'da küresel çapta arıza. Şirketten açıklama geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Spotify'da küresel çapta arıza. Şirketten açıklama geldi

Dünyanın en popüler müzik dinleme platformu Spotify'da erişim sorunları yaşanıyor.

DownDetector verilerine göre, Türkiye'de saat 15.00 itibarıyla başlayan kesintiler kullanıcıları mağdur etti.

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Platformun global ve Türkiye sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Sorunun farkındayız ve düzeltmek için çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

KULLANICILARIN YAŞADIĞI SORUNLAR
Kullanıcı şikayetlerine göre:

  • İstenilen şarkılar çalınamıyor

  • Çalınan parçalarda sık sık kesintiler yaşanıyor

  • Listelerde geçiş yapmakta zorluk çekiliyor

Teknik ekibin sorunu gidermek için çalışmaları sürerken, kullanıcıların sabırlı olmaları istendi.

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