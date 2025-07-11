Spotify’dan iddalara jet yanıt!

Türkiye’de bulunan çok sayıda kullanıcısı platformlarının önde gelen isimlerinden biri olan Spotify kritik bir karar sürecinde. 4 Temmuz’da Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan açıklamada Spotify hakkında resmi bir inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Soruşturma kararının ardından şirketten bir açıklama geldi Spotify, Rekabet Kurulu ile iş birliği içinde olduklarını ve süreci yapıcı bir şekilde yürütmek için çalıştıklarini belirtti bununla birlikte durumu anlamak ve çözüm üretmek adına aktif çaba gösterdiklerine de dikkat çekti

Açıklamada, şirketin çevrim içi müzik akış hizmetleri pazarında rekabeti engelleyici faaliyetlerde bulunup bulunmadığının detaylı şekilde değerlendirileceği belirtildi.

The Times, haberine göre; Şirket kaynakları, kullanıcılarının sansürlenmesine hazırlıklı olmadıklarını; Türk yetkililerle iş birliği yapmaya çalıştıklarını, ancak pazardaki operasyonlarını duraklatmak ya da Türkiye’den tamamen çekilmek dahil tüm senaryoları değerlendirdiklerini belirtti.