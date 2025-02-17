Spotify’dan müzik tutkunlarına müjde: Music Pro geliyor

İsveç merkezli dijital müzik devi Spotify, Bloomberg’in haberine göre, 2025 içinde yeni bir ücretli seçenek olan “Music Pro” aboneliğini başlatmayı planlıyor. Bu paketin, mevcut aboneliklere ek olarak aylık 6 dolara kadar bir ücretle sunulacağı belirtiliyor.

Music Pro, özellikle müziğe tutkuyla bağlı olan kullanıcılara hitap edecek. Pakette, AI destekli DJ araçları ile şarkı mixleme, kayıpsız ses kalitesi (Lossless), özel olarak oluşturulmuş dinleme istatistikleri (Last.fm tarzı “Highlights”) ve kulaklıkla dinleme optimizasyonları bulunacak. Rakip platformlardan Tidal da benzer bir DJ moduna sahip ancak bu özellik, ekstra maliyet gerektiriyor.

Spotify ayrıca Music Pro abonelerine konser bileti alımlarında öncelik tanımayı planlıyor. Yeni sistem, ön satışlara erken erişim ve daha iyi oturma yerleri gibi avantajlar sağlayabilir.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ PLAYLİSTLER VE YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Spotify’ın yeni abonelik paketi, kullanıcıların dinleme alışkanlıklarını analiz ederek otomatik güncellenen çalma listeleri sunacak. Bu listeler, yılın zamanı, ruh hali, şarkı temposu (BPM), müzik türü ve kullanıcı aktivitelerine göre şekillenecek.

Bu yeniliğin, Spotify’ın geçtiğimiz yıl Universal Music Group ile yaptığı uzun vadeli anlaşmanın bir parçası olduğu belirtiliyor. Şirket, bu anlaşma kapsamında müzik ve video içeriklerini genişleterek yeni fiyatlandırma katmanları oluşturmayı hedefliyor.

LANSMAN NE ZAMAN?

Spotify CEO’su Daniel Ek, 2024 sonlarına doğru premium bir seçenek sunmayı düşündüklerini açıklamıştı. Ancak şirketin önceki planlarını geciktirdiği biliniyor. Bu nedenle, Music Pro’nun 2025’in hangi ayında piyasaya sürüleceği belirsizliğini koruyor.

Spotify, bu özellikleri kademeli olarak test edip kullanıma sunacak. Özellikle kayıpsız ses kalitesinin (Lossless Audio) uzun süredir beklenmesine rağmen hâlâ piyasaya sürülmemiş olması, kullanıcıların yeni abonelik planına temkinli yaklaşmasına neden olabilir.