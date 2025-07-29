Spotify'den stratejik yapay zekâ hamlesi

İsveç merkezli müzik platformu Spotify, sesli komutlarla etkileşimi güçlendirmek ve kullanıcı deneyimini ileri taşımak için yapay zekâ teknolojilerine daha fazla yatırım yapacağını açıkladı. Bu açıklama, şirketin 2025 ikinci çeyrek yatırımcı toplantısında Spotify Ürün ve Teknoloji Direktörü Gustav Söderström tarafından yapıldı. Söderström, kullanıcıların artık Spotify ile gündelik İngilizce ifadeler kullanarak konuşabildiğini ve bunun şirketin elinde daha önce hiç olmayan bir veri seti oluşturduğunu belirtti.

“Bu bizim için yepyeni ve oldukça değerli bir veri seti. Şu anda çok hızlı bir şekilde topluyoruz,” diyerek sesli arayüzlerden gelen kullanıcı verilerinin platform için önemini vurguladı.

Spotify’ın geçtiğimiz Mayıs ayında Premium kullanıcıları için sunduğu İngilizce dilinde çalışan AI DJ özelliği, uygulama içindeki bir tuş yardımıyla çalışıyor. Kullanıcılar, sesli komutlarla müzik türünü, ruh halini veya parçaları değiştirebiliyor. Bu özellik, sadece dinleme alışkanlıklarını analiz etmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcı ile aktif bir diyalog kurarak daha karmaşık öneriler sunabilen bir sisteme dönüşüyor.

SADECE DİNLEMEK DEĞİL, KONUŞMAK DA MÜMKÜN

Söderström, yakın gelecekte Spotify’ın kullanıcıyla etkileşimde daha da ileri gideceğini belirtti. “Artık Spotify’a yazabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz. Bu etkileşim daha da gelişecek,” ifadelerini kullandı. Şirketin hedefi, sadece dinleme geçmişine göre tahminlerde bulunmak değil; aynı zamanda kullanıcıların AI DJ ile yaptığı konuşmaları da analiz ederek çok adımlı, mantıksal çıkarımlar yapabilen bir sistem kurmak.

Bu yeni yaklaşım, yapay zekânın sadece öneri motoru olarak değil, kullanıcıyla dinamik bir ilişki kuran bir dijital rehber olarak kullanılmasını sağlıyor. Söderström’e göre bu durum, Spotify’ın mevcut veri tabanına Amazon’un “bu ürünü alan bunu da aldı” yaklaşımının çok ötesinde bir zeka katıyor.

Yapay zekâ teknolojisi sadece kullanıcı deneyimiyle sınırlı değil. Spotify, aynı zamanda iç süreçlerde de yapay zekâdan faydalanıyor. Söderström, finans ve ürün geliştirme gibi alanlarda üretken yapay zekâ modelleriyle daha hızlı prototip oluşturduklarını ve verimliliği artırdıklarını ifade etti.

Yılın ikinci çeyreğinde Spotify, 276 milyon ücretli aboneye ulaştı. Bu, yıllık bazda yüzde 12’lik bir artış anlamına geliyor. Aylık aktif kullanıcı sayısı ise 696 milyona yükseldi. Ancak şirket, gelir beklentilerini karşılayamayınca zarara geçti ve borsa değerinde yüzde 10'luk bir düşüş yaşandı. Spotify CEO’su Daniel Ek, reklam gelirlerinden duyduğu memnuniyetsizliği açıkça dile getirdi.

Spotify, bu yeni stratejik yönelimle sadece bir müzik platformu olmanın ötesine geçmeye çalışıyor. Şirketin asıl hedefi, kullanıcıya özel, etkileşimli ve akıllı bir dijital müzik deneyimi sunmak.