Sprott hamlesi uranyumu uçurdu

ABD’de uranyum vadeli işlemleri pazartesi günü yüzde 10’a yakın yükselerek 76 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Artış, dünyanın en büyük uranyum fonu olan Sprott Physical Uranium Trust’ın yeni fonu için yaklaşık 200 milyon dolarlık fiziksel uranyum alımı yapacağını açıklamasıyla tetiklendi. Sprott, Canaccord Genuity ile yaptığı taahhütlü anlaşmada belirttiği miktarın iki katını toplayarak dikkat çekti.

Fonun büyük miktarda sarı kek şeklinde uranyum alımı yapması, likiditesi düşük olan türev piyasasında fiyatların hızla yükselmesine neden oldu. Bu artış, Mayıs ayında sarı kek fiyatlarında yaşanan yüzde 6’lık yükselişi takip etti. ABD hükümetinin uranyum zenginleştirme kapasitesini artırma, lisansları hızlandırma ve büyük nükleer yakıt ihracatçılarına yönelik ticari kısıtlamaları sürdürme yönündeki sinyalleri piyasada ilave destek yarattı.

Ayrıca, yüksek enerji talebi olan AI veri merkezlerinin devreye girmesiyle uranyuma olan talep daha da arttı. Öte yandan, dünyanın en büyük üreticilerinden Kazakistan merkezli Kazatomprom, bu yılki üretimin yaklaşık 14 milyon pound olacağını, bu rakamın 2023 sonundaki tahminin yüzde 20 altında kalacağını duyurdu.