Squid Game 2. sezon oyuncu kadrosu açıklandı

Netflix’in popüler dizisi ‘Squid Game’in yeni sezon kadrosu belli oldu. Dün akşam canlı olarak yayınlanan ‘’TUDUM: Hayranlar Özel Küresel Bir Şölen’ de dizi ve film fragmanları, klipleri ve duyurular ilk kez paylaşıldı.
Yönetmen Hwang Dong-hyuk, Eylül 2022'de Netflix'in düzenlediği basın toplantısında, ikinci sezonun 2024'te gösterime gireceğini söylemişti.
Hwang Donk-hyuk tarafından üretilen Squid Game’in başrollerindeki Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo'ya yeni oyuncular da eşlik edecek.
İşte eşlik edecek o isimler..
GONG YOO
YANG DONG-GEUN
PARK SUNG-HOON
KANG HA-NEUL
YIM SI-WAN
LEE BYUNG-HUN
WI HA-JUN
LEE JUNG-JAE