Squid Game 2. sezon oyuncu kadrosu açıklandı

Netflix’in popüler dizisi ‘Squid Game’in yeni sezon kadrosu belli oldu. Dün akşam canlı olarak yayınlanan ‘’TUDUM: Hayranlar Özel Küresel Bir Şölen’ de dizi ve film fragmanları, klipleri ve duyurular ilk kez paylaşıldı.

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Squid Game 2. sezon oyuncu kadrosu açıklandı 1

Yönetmen Hwang Dong-hyuk, Eylül 2022'de Netflix'in düzenlediği basın toplantısında, ikinci sezonun 2024'te gösterime gireceğini söylemişti.

Hwang Donk-hyuk tarafından üretilen Squid Game’in başrollerindeki Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo'ya yeni oyuncular da eşlik edecek.

İşte eşlik edecek o isimler..

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Squid Game 2. sezon oyuncu kadrosu açıklandı 2

GONG YOO

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Squid Game 2. sezon oyuncu kadrosu açıklandı 3

YANG DONG-GEUN

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Squid Game 2. sezon oyuncu kadrosu açıklandı 4

PARK SUNG-HOON

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KANG HA-NEUL

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Squid Game 2. sezon oyuncu kadrosu açıklandı 6

YIM SI-WAN

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Squid Game 2. sezon oyuncu kadrosu açıklandı 7

LEE BYUNG-HUN

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Squid Game 2. sezon oyuncu kadrosu açıklandı 8

WI HA-JUN

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LEE JUNG-JAE

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