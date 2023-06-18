Squid Game 2. sezon oyuncu kadrosu açıklandı

Netflix’in popüler dizisi ‘Squid Game’in yeni sezon kadrosu belli oldu. Dün akşam canlı olarak yayınlanan ‘’TUDUM: Hayranlar Özel Küresel Bir Şölen’ de dizi ve film fragmanları, klipleri ve duyurular ilk kez paylaşıldı.