Squid Game'e görkemli veda

Netflix platformunun rekorlar kıran yapımı "Squid Game"in merakla beklenen üçüncü ve final sezonu yayınlandı. Güney Kore'nin başkenti Seul'de binlerce dizi tutkunu, ikonik kıyafetleriyle sokaklara çıkarak bu sona eren seriyi coşkuyla karşıladı. Pembe kostümlü görevlilerle maskeli karakterlerin öncülük ettiği bu kutlamalar, şehrin merkezinde büyük bir kalabalık oluşturdu.

Dizinin yönetmeni Hwang Dong Hyuk, yaptığı açıklamada "Squid Game" için "her şeyini verdiğini" dile getirdi. Hwang, "Dizinin bitişini görmek beni duygulandırsa da, aynı zamanda bir rahatlama hissediyorum" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, projenin kendisi için ne denli kişisel ve yoğun bir süreç olduğunu gözler önüne serdi.

Dizinin karanlık distopik yapısı, görünenin aksine masum çocuk oyunları üzerinden ölümcül bir rekabeti ele alıyor. İlk sezonu 2021 yılında yayınlanan "Squid Game", 265 milyondan fazla izlenmeyle Netflix'in gelmiş geçmiş en başarılı yapımı unvanını hala koruyor. Yüksek borç içindeki karakterlerin büyük bir para ödülü için yarıştığı bu hikayede, başarısız olanların anında elenerek öldürülmesi, izleyicileri derinden etkilemişti. Dizideki 45,6 milyar Güney Kore Wonu olan ödül, yaklaşık 30 milyon dolara tekabül ediyor ve bu miktar, Güney Kore para birimi hakkında internette sayısız arama yapılmasına neden olmuştu.

K-POP YILDIZI ÖVDÜ UZMANLAR UYARDI

"Squid Game" hayranı Park Sang Gyu, final sezonunu aralıksız izlediğini belirterek, dizinin "nihayetinde insanlar hakkında bir hikaye" olduğunu söyledi. Park, "İzlediğinizde oyunlarla ilgili olmadığını anlıyorsunuz. Gerçek hayatın birçok yönünü yansıtıyor" diyerek yapımın derinlemesine mesajına dikkat çekti. Uzmanlar ise, özellikle çocukların dizi içeriğinden travmatize olabileceği konusunda daha önce uyarılarda bulunmuştu.

"Squid Game", K-Pop grubu BTS ve Oscar ödüllü yönetmen Bong Joon Ho'nun "Parazit" filmi gibi, Güney Kore'nin uluslararası arenadaki kültürel etkisinin önemli bir örneği olarak kabul ediliyor.