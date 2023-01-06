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Binlerce kişi Hollanda'dan tazminat bekliyor

Hollanda'nın, Srebrenitsa soykırımında "kısmen" sorumlu olduğunu kabul ettiği Hollandalı askerler adına kurbanların yakınlarına ödeyeceği tazminat için yapılan 6 bin 420 başvurunun 4 bin 830'unun değerlendirilmeyi beklediği açıklandı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 21:47
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Srebrenitsa mağduru Hollanda'dan tazminat bekliyor

Binlerce kişi Hollanda'dan tazminat bekliyor
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Hollanda Potoçari Tazminat Komisyonu Sözcüsü Frank Neervoort, 15 Haziran 2021'den bu yana 6 bin 420 kişinin Bosna'daki savaşta (1992-1995) Srebrenitsalı 350 sivilin yakını olarak tazminat başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Neervoort, komisyonun 860 mağdur yakınına ödeme yaptığı ve 730 tazminat başvurusunu reddettiğini, başvurusunun sonuçlanmasını bekleyen 4 bin 830 kişi olduğunu kaydetti.

Komisyon 14 Haziran 2023'e kadar başvuru almaya devam edecek

Hollanda Savunma Bakanlığının şimdiye kadar 8,6 milyon euro tazminat ödediğini aktaran Neervoort, "Soykırımda ölenlerin eşlerine 15 bin euro ödenirken ölenlerin çocukları, ebeveynleri ve kardeşlerinin her biri için 10 biner euro ödeniyor." dedi.

Neervoort, bekleyen başvurularla ilgili "İncelenmesi çok uzun sürüyor. Saraybosna'daki ofise gelen başvurular tercüme ediliyor. Daha sonra buradaki uzmanların belge ve delilleri yeterli bulmadığı durumlarda mağdur yakınlarından şahit göstermelerini isteyebiliyoruz. Çok dikkatle yürütülen bir süreç." diye konuştu.

Komisyonun 14 Haziran 2023'e kadar başvuru almaya devam edeceğini belirten Neervoort, "Bu rakamların daha da yükseleceğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Hollanda'da yerel mahkemenin 2017'deki kararında, Bosna'daki savaşta Srebrenitsalı 350 sivilin Sırplar tarafından katledilmesinde kısmen suçlu bulunan Hollandalı askerlerin sorumluluğu yüzde 30 olarak tespit edilmişti.

Hollanda Yargıtayı Temmuz 2019'da, Hollandalı askerlerin görev yaptığı üsse sığınanların 13 Temmuz 1995'te askerlerce üsten çıkarıldığını ve daha sonra Sırplar tarafından katledildiğini kabul etmesine rağmen, Hollanda'nın sorumluluk payını yüzde 30'dan yüzde 10'a çekmişti.

Srebrenitsalı anneler, Hollandalı askerlerin "kısmen" suçlu bulunması ve sorumluluk paylarının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin temyiz kararını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) götürmüştü. (AA)

 

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