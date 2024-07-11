Srebrenitsa’da sivillerin gömüldüğü toplu mezarları mavi kelebekler buldu

Sırpların 1995 yılında Boşnaklara Srebrenitsa’da uyguladığı soykırım insanlık tarihinin en büyük utançlarından birine sahne oldu. Srebrenitsa kentinde 13-18 1995 tarihleri arasında gerçekleşen soykırımda tamamı sivil 8 bin 372 masum insan hayatını kaybetti.
Sırplar, Hollandalı askerlerin gözü önünde gerçekleştirdiği soykırımda katlettiği masum sivilleri toplu mezarlara gömdü. Hayatını kaybeden siviller aradan geçen 29 yılda zorluklarla yapılan çalışmalar sonucu bulundu.
Katliamcılar, katledilen Boşnak sivillerin cansız bedenlerini bulunmaması için çok uzaklara gömdü. Öte yandan toplu mezarların üstünü bölgeye uygun bitki örtüsü ile kapattılar.
Toplu mezarların bulunmasında kullanılan uydu resimlerinde manyetik değişkenlik taramasının yapılamaması için mezarların içine metal parçaları bıraktılar.
Fakat hesap etmedikleri bir şey vardı; Toplu mezarların bulunduğu bölgede cesetlerin toprağı beslemesi sonucunda Artemis adında çiçeklerin oluşumu başladı.
Çiçeklerin çoğalmasıyla birlikte sadece bu bitkiyle beslenen mavi kelebekler de bölgede hızla çoğaldı. Mavi kelebeklerin olduğu bölgelerde kazı çalışmaları yapıldı ve Bosna savaşına ait 300 adet toplu mezar bulundu.
Mavi kelebekler soykırıma uğramış bir milletin toprak altındaki haykırışını gün yüzüne çıkartmıştı.