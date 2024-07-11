Srebrenitsa’da sivillerin gömüldüğü toplu mezarları mavi kelebekler buldu

Srebrenitsa’da sivillerin gömüldüğü toplu mezarları mavi kelebekler buldu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden binlerce masum sivilin gömüldüğü toplu mezarlar mavi kelebekler sayesinde bulundu. Kelebeklerin sırrını öğrenince tüyleriniz diken diken olacak.

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Srebrenitsa’da sivillerin gömüldüğü toplu mezarları mavi kelebekler buldu 1

Sırpların 1995 yılında Boşnaklara Srebrenitsa’da uyguladığı soykırım insanlık tarihinin en büyük utançlarından birine sahne oldu. Srebrenitsa kentinde 13-18 1995 tarihleri arasında gerçekleşen soykırımda tamamı sivil 8 bin 372 masum insan hayatını kaybetti.

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Srebrenitsa’da sivillerin gömüldüğü toplu mezarları mavi kelebekler buldu 2

Sırplar, Hollandalı askerlerin gözü önünde gerçekleştirdiği soykırımda katlettiği masum sivilleri toplu mezarlara gömdü. Hayatını kaybeden siviller aradan geçen 29 yılda zorluklarla yapılan çalışmalar sonucu bulundu.

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Srebrenitsa’da sivillerin gömüldüğü toplu mezarları mavi kelebekler buldu 3

Katliamcılar, katledilen Boşnak sivillerin cansız bedenlerini bulunmaması için çok uzaklara gömdü. Öte yandan toplu mezarların üstünü bölgeye uygun bitki örtüsü ile kapattılar.

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Srebrenitsa’da sivillerin gömüldüğü toplu mezarları mavi kelebekler buldu 4

Toplu mezarların bulunmasında kullanılan uydu resimlerinde manyetik değişkenlik taramasının yapılamaması için mezarların içine metal parçaları bıraktılar.

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Srebrenitsa’da sivillerin gömüldüğü toplu mezarları mavi kelebekler buldu 5

Fakat hesap etmedikleri bir şey vardı; Toplu mezarların bulunduğu bölgede cesetlerin toprağı beslemesi sonucunda Artemis adında çiçeklerin oluşumu başladı.

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Srebrenitsa’da sivillerin gömüldüğü toplu mezarları mavi kelebekler buldu 6

Çiçeklerin çoğalmasıyla birlikte sadece bu bitkiyle beslenen mavi kelebekler de bölgede hızla çoğaldı. Mavi kelebeklerin olduğu bölgelerde kazı çalışmaları yapıldı ve Bosna savaşına ait 300 adet toplu mezar bulundu.

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Srebrenitsa’da sivillerin gömüldüğü toplu mezarları mavi kelebekler buldu 7

Mavi kelebekler soykırıma uğramış bir milletin toprak altındaki haykırışını gün yüzüne çıkartmıştı.

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