31 Ağustos 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

SSCB’nin son lideri Mihail Gorbaçov öldü

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 00:17
Takip Et

SSCB’nin son lideri Mihail Gorbaçov öldü

SSCB’nin son lideri Mihail Gorbaçov öldü
+
Aa
-

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov 92 yaşında tedavi gördüğü hastanede öldü.

Moskova’da bulunan Merkez Hastanesi’nde tedavi gören Gorbaçov’un saat 22.28’de öldüğü açıklandı. Açıklamada, “Gorbaçov bu akşam, uzun süren hastalığının sonucu hayatını kaybetti” denildi.

Geçtiğimiz Haziran ayında Gorbaçov Vakfı Sözcüsü Vladimir Polyakov, Gorbaçov’un böbrek rahatsızlığı yaşadığını ve hemodiyaliz de olmak üzere tedavi uygulandığını duyurmuştu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
1
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
﻿Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?
2
﻿Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
3
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
﻿İki yıl önce bulunan altın bir daha buldular. Seçim yaklaşırken ''müjdeyi'' AKP'li vekil duyurdu
4
﻿İki yıl önce bulunan altın bir daha buldular. Seçim yaklaşırken ''müjdeyi'' AKP'li vekil duyurdu
﻿Barış Yarkadaş ortaya çıkardı. Sedat Peker’in ardından konuşmuştu. CİMER’e başvurdum diyen Mine Tozlu Sineren bakın ne yapmış
5
﻿Barış Yarkadaş ortaya çıkardı. Sedat Peker’in ardından konuşmuştu. CİMER’e başvurdum diyen Mine Tozlu Sineren bakın ne yapmış
﻿Turhan Çömez Erdoğan’ın eski danışmanının biri Maserati diğeri Ferrari 10 milyonluk arabalarını deşifre etti
6
﻿Turhan Çömez Erdoğan’ın eski danışmanının biri Maserati diğeri Ferrari 10 milyonluk arabalarını deşifre etti
﻿Halil Falyalı’nın eşinin mal varlığına tedbir konuldu
7
﻿Halil Falyalı’nın eşinin mal varlığına tedbir konuldu
﻿Irak Başbakanı: Kaos ve çatışma körüklenirse görevimi bırakırım
﻿Irak Başbakanı: Kaos ve çatışma körüklenirse görevimi bırakırım
﻿Irak Başbakanı: Kaos ve çatışma körüklenirse görevimi bırakırım
﻿Antalya’da 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Antalya’da 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿Antalya’da 4,1 büyüklüğünde deprem
﻿SSCB’nin son lideri Mihail Gorbaçov öldü
﻿SSCB’nin son lideri Mihail Gorbaçov öldü
﻿SSCB’nin son lideri Mihail Gorbaçov öldü
﻿Elon Musk'tan ‘Twitter’ anlaşmasının feshine ilişkin yeni mektup
﻿Elon Musk'tan ‘Twitter’ anlaşmasının feshine ilişkin yeni mektup
﻿Elon Musk'tan ‘Twitter’ anlaşmasının feshine ilişkin yeni mektup
﻿Fenerbahçe Konyaspor'a yine kaybetti. Beşiktaş Sivas'ı yendi
﻿Fenerbahçe Konyaspor'a yine kaybetti. Beşiktaş Sivas'ı yendi
﻿Fenerbahçe Konyaspor'a yine kaybetti. Beşiktaş Sivas'ı yendi
﻿TAG Otoyolu Adana-Gaziantep yönünde ulaşım durdu
﻿TAG Otoyolu Adana-Gaziantep yönünde ulaşım durdu
﻿TAG Otoyolu Adana-Gaziantep yönünde ulaşım durdu
﻿Cenazede akrabalar arasında silahlı bıçaklı kavga: 6 yaralı
﻿Cenazede akrabalar arasında silahlı bıçaklı kavga: 6 yaralı
﻿Cenazede akrabalar arasında silahlı bıçaklı kavga: 6 yaralı
﻿İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'de sunacağı programın ismi belli oldu
﻿İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'de sunacağı programın ismi belli oldu
﻿İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'de sunacağı programın ismi belli oldu
﻿Bakan Akar, dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ile İstanbul’da görüştü  
﻿Bakan Akar, dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ile İstanbul’da görüştü  
﻿Bakan Akar, dost ve kardeş ülkelerin savunma bakanları ile İstanbul’da görüştü  
﻿Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye teşekkür
﻿Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye teşekkür
﻿Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye teşekkür
﻿Bu nasıl atmosfer! Wout Weghorst sosyal medyadan paylaştı
﻿Bu nasıl atmosfer! Wout Weghorst sosyal medyadan paylaştı
﻿Bu nasıl atmosfer! Wout Weghorst sosyal medyadan paylaştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.