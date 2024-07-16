SSK Bağ-Kur Emekli Sandığı emeklileri dikkat! TC kimlik numarasını bilen zamlı maaşını öğreniyor

Bugün Meclis'e sunulacak tasarı 3,7 milyon emekliyi içine alıyor. Hangi emekli ne kadar zam alacak ve ne zaman hesaplara yatacak? İşte tüm detaylar…

6 aylık enflasyon farkından faydalanamayan milyonlarca emekli bugünü dört gözle bekliyordu.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olduğunu düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

Temmuz – Aralık 2024 döneminde yeni zamlı maaşlardan 3 milyon 707 bin faydalanılabilecek.

Peki emekliler zamlı maaşlarını nereden nasıl öğrenecek? Milyonlarca emekli e-devletten zamlı maaşını ve maaşın ne zaman yatacağını aşağıdaki sıralamayla öğrenebilecek.

EMEKLİLER MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

SSK emeklileri, tahsis numaralarının son hanesine göre maşlarını alabilecek.

Son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde;

7 olanlar 18'inde;

5 olanlar 19'unda;

3 olanlar 20'sinde ve

1 olanlar ise her ayın 21'inde maaş alabilecek.

Güler, emekli maaşı için düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının, maaşların yatacağı tarihi sormasının ardından şu yanıtı verdi:

"Bunun kanunlaşma süresi var. Yürürlük süresini herhangi mağduriyet oluşmaması için düzenleyeceğiz. Önce komisyon, komisyondan sonra genel kurul, kanunlaştıktan sonra yürütme maddesini bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yarından itibaren düzenleyeceğiz." Dedi.

E- DEVLETTEN NASIL BAKILIR?

Emekliler alacakları zamlı maaşları e-devletten bu adımlarla öğrenebilecek.

İlk olarak e-devlet şifrenizi bilmeniz gerekiyor. Daha sonra e-devlet ana sayfasına turkiye.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

T.C. kimlik numarası ile e-devlet şifrenizi girdikten sonra arama bölümüne "4A Emekli Ödeme Bilgileri" yazmanız gerekli.

Çıkan seçeneklerde 4A Ödeme Bilgilerine tıklayarak ilgili alana ulaşabilirsiniz.