SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! En düşük emekli maaşında net rakamı verdi

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı yıl sonu maaşlarına gelecek zamma çevrildi. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık oranda maaşı yüzde 24,73 oranında artmıştı. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olmuştu. Ocak ayında ise diğer 6 aylık enflasyon farkı emeklilere verilecek. İktidara yakın gazeteci Ferhat Ünlü canlı yayında emekli ve memur maaş zamlarına ilişkin net rakam verdi. Ünlü, “En düşük emekli maaşı 14 bin 500 ile 15 bin arasında olması bekleniyor. Memurlara gelince de onlara da yüzde 12 seviyesinde 12,23 seviyesinde bir artış bekleniyor” dedi.

23 bin TL’ye dayanan açlık sınırını en derinden hisseden kesim emekliler oldu. Hele ki SSK ve Bağ-Kur emeklileri 12 bin 500 TL en düşük emekli maaşından mutlu değil. Bu noktada bir umut olarak yıl sonu yapılacak maaş zammına gözler çevrildi.

“14 BİN 500 İLE 15 BİN ARASINDA OLMASI BEKLENİYOR”

Bazı isimler kulis duyumlarını aktarmaya başladı. TGRT Haber sunucusu ve iktidara yakın gazeteci Ferhat Ünlü canlı yayında emekli ve memur maaşı zamlarıyla ilgili net rakam verdi. Ünlü, “En düşük emekli maaşı alanlar 12 bin 500 TL alıyorlar, takribi 10 milyon insana tekabül ediyor, az değil, aileleriyle beraber hesaplarsak daha da fazla elbette. 15 bine yaklaşması bekleniyor ama 15 bini tartmayacak, 15 bine yaklaşacak ama 14 bin 500 ile 15 bin arasında olması bekleniyor” dedi.

“MEMURLARA YÜZDE 12,23 SEVİYESİNDE BİR ARTIŞ…”

Memur maaşlarına ilişkinde konuşan Ünlü, “Enflasyon verileri yine göz önüne alındığında 16-17 aralığında 16,47 seviyesinde bir emekli zam mı SGK ve Bağkur için bekleyebiliriz. Tabii ki memurlara gelince de onlara da yüzde 12 seviyesinde 12,23 seviyesinde bir artış bekleniyor diyelim" ifadelerini kullandı.