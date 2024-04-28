SSK ve BAĞ KUR emeklilerinin beklediği haber geldi. SGK Uzmanı Emin Yılmaz en net rakamı verdi

Birçoğunun maaşı açlık sınırının altında alan16 milyon memur SSK ve BAĞ KUR emeklisi Temmuz'da açıklanacak maaş zammı açıklamasına dikkat kesilmiş durumda. Hem memur hem SSK ve BAĞ KUR emeklilerine Ocak ayında yüzde 49,25 oranında eşit oranda zam yapılmıştı. Ancak zaten maaşları düşük SSK ve BAĞ KUR emeklileri için bu oran yeterli olmamıştı. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya çıksa da geçinmek için gerekli miktarın çok altında kalarak emeklinin yüksek enflasyon ve artan fiyatlar altında ezilmesine neden olmuştu. Emeklinin hoşnutsuzluğu 31 Mart seçim sonuçlarına da yansımıştı.

Türk İş'in açıkladığı Mart ayı açlık sınırı 16 bin 792 liraya çıkarak 17 bin lira olan asgari ücretlinin maaşını zorlarken, emeklinin maaşı ise sadece kahvaltı öğününü karşılayacak kadar düşük kalmıştı. Yoksulluk sınırının ise 50 bin lirayı aştığı şu günlerde emekli Temmuz'da yüksek oranda bir zam ve refah payı açıklanmasını bekler oldu.

Emeklilerin hoşnutsuzluğu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayını işaret etmiş, emekli maaşlarının yeniden masaya yatıracağını söylemişti. Ancak Erdoğan enflasyon zammının dışında emeklilere ne tür bir iyileştirme yapılacağı hakkında ayrıntı vermemişti.

Emeklilerin merakla beklediği yanıt ise SGK Uzmanı Emin Yılmaz'dan geldi. Emekli maaşlarına ilişkin bir hesaplama yapan Emin Yılmaz, en net zamlı maaşı da verdi.

EMİN YILMAZ NET RAKAM VERDİ

SSK’dan 2000 yılı sonrası emekli olanlara Temmuz'da yüzde 24 oranında zam yapılması halinde karşımıza çıkacak zamlı maaşın 8 bin 740 lira olarak 10 bin liranın altında kalacağını belirten Emin Yılmaz taban aylık 10 bin lira olması halinde hükümetin devreye gireceğini söyledi.

Emin Yılmaz en düşük emekli maaşını iktidarın devreye girerek 12 bin 500 TL ile 15 bin TL arasında bir rakama çekeceğini söyledi. Emin yılmaz memur ve memur emeklileri için yaptığı hesaplama sonucunda ise zam oranının yüzde 18,60 oranında gerçekleşebileceğini dile getirdi.