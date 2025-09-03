SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak zam belli oluyor. 2 aylık enflasyon farkı şoke etti

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Ağustos ayı enflasyonu yüzde 2,04 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında ise bu oran yüzde 2,06 olmuştu. Böylece, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026’da alacağı zammın ilk iki aylık dilimi yüzde 4,14 olarak kesinleşti.

Emekli maaş zamları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, önceki altı aylık enflasyon oranlarının kümülatif toplamına göre belirleniyor. Kalan dört ayda (Eylül-Aralık) enflasyonun eksi çıkmaması halinde, bu oran emeklilerin maaşlarına yansıyacak.

Öte yandan, en düşük emekli maaşına ilişkin karar, hükümetin yıl sonu değerlendirmeleri ve Meclis’in onayıyla netleşecek. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, en düşük maaşlara ek refah payı eklenmesi de gündemde. Ancak, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ekonomistler, küresel ve yerel ekonomik gelişmelerin enflasyon üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Döviz kurları, enerji fiyatları ve gıda maliyetlerindeki dalgalanmalar, kalan dört ayın enflasyon seyrini belirleyecek. Emekliler, bir yandan zam oranlarını hesaplarken, diğer yandan en düşük maaşlara yapılacak olası düzenlemeleri merakla bekliyor.

Hükümetin, geçmiş yıllarda olduğu gibi emeklilere ek destek sağlayıp sağlamayacağı, yıl sonuna doğru netleşecek. Şu an için gözler, Ekim ayı enflasyon verilerinde.