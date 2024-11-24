SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Yeni yılın ilk haftasında emekli ve memur maaşlarındaki zam oranının belirlenmesi bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı ise 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

TÜİK’in 3 Ocak Cuma günü aralık ayı enflasyon verilerinin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor. Buna göre Ocak ayında 6 aylık enflasyon verileri netleşecek.

2025 yılı Ocak ayında yapılması beklenen maaş zammı için belirleyici olan 4 aylık enflasyon verileri şu şekilde:

Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre, 2024 yılsonu enflasyon tahmini yüzde 44,81 olarak açıklandı. TCMB'nin enflasyon raporunda ise 2024 yılsonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak ifade edildi. Yabancı ekonomistlerin değerlendirmeleri ise, 2024 yılsonu enflasyon tahminleri yüzde 44 ile yüzde 46 arasında şekillenmesi bekleniyor.

2024 yılsonu enflasyon tahmini verilerine göre, 4 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 12,06 olarak hesaplanıyor. Bu rakama da Kasım ve aralık ayı da ilave edilecektir.

Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, 2024 yılsonu enflasyon tahmini %44,81 olarak öngörüldü. Yüzde 44,81 enflasyon beklentisine göre; SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 16,09 oldu.

Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük enflasyon tahminine göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.677,50 seviyesine yükselmesi beklenmektedir.

Yüzde 44 enflasyon beklentisine göre; SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,45 olabilir.

Yüzde 46'lık enflasyon beklentisine göre ise; SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 17,05 olabilir.

Ocak 2025'te emekli maaşlarına yapılacak zam oranının netleşmesiyle en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme gündeme gelmesi düşünülüyor.