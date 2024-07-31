SSK ve Bağ-Kur fark etmiyor .Emeklilere yüzde 20 indirimli oldu. Detaylar ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
SSK ve Bağ-Kur fark etmiyor .Emeklilere yüzde 20 indirimli oldu. Detaylar ortaya çıktı

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren karara imza atıldı.

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