SSK ve Bağkur emeklilerine yasaklandı. 81 ilde sınırlama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
SSK ve Bağkur emeklilerine yasaklandı. 81 ilde sınırlama

SSK ve Bağkur emeklileri başta olmak üzere tüm emeklileri yıkan haber duyuruldu. Türkiye'nin her yerinde sınırlama getirildi artık o işlemler yasaklandı.

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Tüm vatandaşları ilgilendiren önemli bir değişiklik bankacılık dünyasında hayata geçiriliyor. Bankalar, para çekme işlemlerinde yeni bir uygulamaya geçiyor ve bu durumun özellikle emekliler üzerinde derin etkiler yaratması bekleniyor.

ATM kullanımının yaygınlaşmasına rağmen, banka veznelerindeki yoğunluk bir türlü azalmıyor. ATM kullanmayı bilmeyen veya ATM'yi tercih etmeyen birçok vatandaş, küçük meblağlar için bile saatlerce veznelerde sıra beklemek zorunda kalıyor. Bu sorunu çözmek amacıyla bankalar tarafından önemli bir karar alındı. SSK ve Bağkur emeklileri başta olmak üzere tüm emeklileri üzecek haber geldi. Türkiye'nin her yerinde sınırlama getirildi artık o işlemler yasaklandı.

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