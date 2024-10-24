St. Gallen, Fiorentina'ya boyun eğdi

Fiorentina, UEFA Konferans Ligi'ndeki mükemmel başlangıcını sürdürerek, St. Gallen’i deplasmanda 4-2 mağlup etti. Maçta Jonathan Ikone, iki gol atarak galibiyette önemli rol oynadı. Fiorentina, The New Saints’e karşı 2-0’lık bir zaferle Avrupa macerasına başladıktan sonra, üst üste üç galibiyet elde etti. Ancak, takımda Albert Gudmundsson, Marin Pongracic ve Rolando Mandragora’nın sakatlıkları bulunuyor, Moise Kean ise yedek olarak maça başladı. St. Gallen ise ilk maçında Cercle Bruges’e 6-2 kaybetmişti.

Maçın başında, Felix Mambimbi’nin tehlikeli pozisyonda başlığı hedefi bulmadı, ardından taraftarların sahaya ateşwork atmaları nedeniyle oyun bir süre durdu. Christian Kouame, 12 yarddan gelen bir ortayı değerlendiremedi ve daha sonra ofsayta düştü. Ancak, St. Gallen, 23. dakikada Jordi Quintillà'nın pasını değerlendiren Mambimbi’nin golüyle öne geçti.

Fiorentina, ikinci yarıda eşitliği sağladı. Cristian Biraghi’nin köşe vuruşundan gelen topu Martinez Quarta, güzel bir kafa vuruşuyla ağlara yolladı. Ardından Jonathan Ikone, Edoardo Bove'nin pasıyla rakip savunmayı geçerek, kaleciyi birebir pozisyonda geçerek skoru 2-1 yaptı. St. Gallen, 62. dakikada Lukas Gortler’in kafa golüyle durumu eşitlese de, Fiorentina, Ikone’nin 69. dakikada attığı golle tekrar öne geçti. Maçın sonlarında Robin Gosens’in golüyle Fiorentina, sahadan 4-2 galip ayrıldı.