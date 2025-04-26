St James' Park'ta hüzün ve sevinç: Newcastle, Ipswich'i ateşe attı, Şampiyonlar Ligi potasına girdi

Ben Johnson'ın ilk yarıda kırmızı kart gördüğü maçta Newcastle'a galibiyeti getiren golleri penaltıdan Alexander Isak ile kafa vuruşlarıyla Dan Burn ve William Osula kaydetti.

MAÇIN DETAYLARI

St James' Park'ta oynanan mücadelede Newcastle United, Ipswich Town karşısında net bir skorla galip geldi. Maçın kırılma anı ilk yarıda yaşandı. Ipswich'ten Ben Johnson, ilk olarak aldatmaya yönelik hareketten, ardından 37. dakikada Alexander Isak'ı düşürmekten ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Newcastle, 10 kişi kalan rakibi karşısında baskısını artırdı. İlk yarının uzatma anlarında Julio Enciso'nun ceza sahası içinde Jacob Murphy'yi çekmesi sonrası VAR incelemesiyle penaltı kararı verildi. 45+4. dakikada topun başına geçen Alexander Isak, penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Newcastle United, farkı açmakta zorlanmadı. 56. dakikada Kieran Trippier'in sağdan kullandığı kornere arka direkte iyi yükselen Dan Burn, kafa vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi. Maçın skorunu belirleyen gol 80. dakikada geldi. Yine bir Trippier kornerinde bu kez William Osula sahneye çıktı. Oyuna sonradan dahil olan Osula, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek Premier Lig'deki ilk golünü kaydetti ve skoru 3-0 yaptı.

Maçta Newcastle'ın 23. dakikada bulduğu bir gol, kaleci Alex Palmer'a faul yapıldığı gerekçesiyle VAR tarafından iptal edildi. Ayrıca ilk yarıda Sandro Tonali'nin uzaktan şutu direkten dönerken, Luke Woolfenden, Bruno Guimaraes'in röveşatasını çizgiden çıkarmıştı.

NEWCASTLE, HOWE'UN DÖNÜŞÜYLE ENERJİ BULDU

Zatürre tedavisinin ardından üç maç sonra St James' Park'taki kulübesine dönen teknik direktör Eddie Howe, taraftarlardan büyük destek gördü. Son maçlarında Aston Villa'ya karşı ikinci yarıda düşüş yaşayan ve yorgunluk belirtileri gösteren Newcastle, bu maçta özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra temposunu artırdı. Kanat ortalarıyla Ipswich savunmasını bunaltan ev sahibi ekip, hızlı kullanılan korner sonrası kazandığı penaltıyla kilidi açtı. İkinci yarıda da baskısını sürdüren ve EFL Cup finali kahramanı Burn ile farkı açan Newcastle, fiziksel gücüyle rakibine üstünlük kurdu. Osula'nın golü de bu baskının bir ürünü oldu. Önlerindeki zorlu Brighton, Chelsea ve Arsenal maçları öncesinde hata yapmak istemeyen Newcastle, bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi yarışında kritik bir üç puan aldı. Son anlarda Anthony Gordon ile dördüncü gole yaklaşsalar da skor değişmedi.

HATALAR KÜME DÜŞEN IPSWICH'E PAHALIYA PATLADI

Bu maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkan ve West Ham'ın Brighton'a yenilmesini bekleyen Ipswich Town için Tyneside deplasmanı tam bir hayal kırıklığı oldu. Brighton'ın West Ham'ı 3-2 yenmesiyle umutları kısa süreliğine yeşeren Ipswich, sahadan mağlubiyetle ayrılarak Premier Lig'e veda etti. Southampton ve Leicester City'nin ardından küme düşen üçüncü takım olan Ipswich'in matematiksel olarak ligde kalma şansı kalmadı. Maça aslında iyi başlayan ve Jack Clarke ile gole yaklaşan konuk ekip, Ben Johnson'ın sorumsuz kırmızı kartı ve Julio Enciso'nun neden olduğu penaltı gibi bireysel hataların kurbanı oldu. Johnson'ın önce kendini yere atarak sarı kart görmesi, ardından Isak'ı anlamsızca düşürmesi takımını 10 kişi bıraktı. Enciso'nun penaltıya sebebiyet vermesi ise maçın kopmasına neden oldu. Bu mağlubiyetle Premier Lig tarihinde ilk kez üç takımın da küme düşmesi, bitime dört maç kala kesinleşmiş oldu. Ipswich, kalan Everton, Brentford, Leicester ve West Ham maçlarında gelecek sezon Championship'te vereceği potansiyel yükselme mücadelesi için moral depolamaya çalışacak.

MAÇ KÜNYESİ

Hakem: Michael Salisbury

Yardımcı Hakemler: Neil Davies, Derek Eaton

Dördüncü Hakem: Jeremy Simpson

VAR: James Bell

Asistan VAR: (Metinde belirtilmemiş)

MAÇTAN DAKİKALAR

Maç Sonucu: Newcastle United 3, Ipswich Town 0.

90 +6' Tam Zamanlı: İkinci Yarı Sona Erdi, Newcastle United 3, Ipswich Town 0.

90 +5' Ofsayt, Newcastle United. Callum Wilson ofsaytta yakalandı.

90 +4' Kaçan Şut: Anthony Gordon (Newcastle United) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu direğin yanından dışarı gitti. Asist Sandro Tonali.

90 +3' Ofsayt, Newcastle United. Anthony Gordon ofsaytta yakalandı.

90 +2' Engellenen Şut: William Osula (Newcastle United) ceza sahası dışından sol ayakla vuruşu engellendi. Asist Bruno Guimarães.

90 +1' Dördüncü hakem 5 dakika uzatma işaret etti.

90 +1' Kurtarılan Şut: Anthony Gordon (Newcastle United) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu kalenin merkezinde kurtarıldı. Asist Nick Pope.

87' Kaçan Şut: Bruno Guimarães (Newcastle United) ceza sahası merkezinden sağ ayakla vuruşu üstten dışarı gitti. Asist, Kieran Trippier'den ara pası.

87' Engellenen Şut: Bruno Guimarães (Newcastle United) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu engellendi. Asist Anthony Gordon.

86' Oyuncu Değişikliği (Ipswich): Jack Taylor çıktı, Massimo Luongo girdi.

85' Ofsayt, Newcastle United. Callum Wilson ofsaytta yakalandı.

83' Oyuncu Değişikliği (Newcastle): Fabian Schär çıktı, Sven Botman girdi.

80' Gol! Newcastle United 3, Ipswich Town 0. William Osula (Newcastle United) ceza sahası merkezinden kafa vuruşuyla topu sağ üst köşeye gönderdi. Asist, korner sonrası Kieran Trippier'den orta ile geldi.

79' Korner, Newcastle United. Jacob Greaves uzaklaştırdı.

77' Oyuncu Değişikliği (Newcastle): Harvey Barnes çıktı, Callum Wilson girdi.

77' Oyuncu Değişikliği (Newcastle): Alexander Isak çıktı, William Osula girdi.

75' Faul, Alexander Isak (Newcastle United).

75' Dara O'Shea (Ipswich Town) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

73' Oyun Devam Ediyor.

73' Sakatlık Molası: Dara O'Shea (Ipswich Town).

72' Jacob Greaves (Ipswich Town) sol kanatta serbest vuruş kazandı.

72' Faul, Kieran Trippier (Newcastle United).

71' Oyuncu Değişikliği (Ipswich): Liam Delap çıktı, George Hirst girdi.

71' Oyuncu Değişikliği (Ipswich): Julio Enciso çıktı, Conor Chaplin girdi.

71' Kaçan Şut: Fabian Schär (Newcastle United) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu soldan dışarı gitti. Asist Sandro Tonali.

68' Oyun Devam Ediyor.

67' Oyuncu Değişikliği (Newcastle): Joe Willock çıktı, Lewis Miley girdi.

67' Oyuncu Değişikliği (Newcastle): Jacob Murphy çıktı, Anthony Gordon girdi.

66' Sakatlık Molası: Alex Palmer (Ipswich Town).

65' Ofsayt, Newcastle United. Dan Burn ofsaytta yakalandı.

65' Korner, Newcastle United. Jack Taylor uzaklaştırdı.

63' Sarı Kart: Jacob Greaves (Ipswich Town) sarı kart gördü.

63' Faul, Jacob Greaves (Ipswich Town).

63' Jacob Murphy (Newcastle United) sağ kanatta serbest vuruş kazandı.

62' Kaçan Şut: Jacob Murphy (Newcastle United) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu direğin yanından dışarı gitti. Asist, korner sonrası Sandro Tonali'den geldi.

61' Korner, Newcastle United. Luke Woolfenden uzaklaştırdı.

57' Faul, Liam Delap (Ipswich Town).

57' Kieran Trippier (Newcastle United) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

56' Gol! Newcastle United 2, Ipswich Town 0. Dan Burn (Newcastle United) çok yakın mesafeden kafa vuruşuyla topu sol üst köşeye gönderdi. Asist, korner sonrası Kieran Trippier'den orta ile geldi.

56' Korner, Newcastle United. Dara O'Shea uzaklaştırdı.

56' Engellenen Şut: Alexander Isak (Newcastle United) ceza sahasının solundan sağ ayakla vuruşu engellendi. Asist Harvey Barnes.

55' Engellenen Şut: Joe Willock (Newcastle United) ceza sahasının sağından sağ ayakla vuruşu engellendi. Asist Sandro Tonali.

54' Engellenen Şut: Harvey Barnes (Newcastle United) ceza sahası dışından sol ayakla vuruşu engellendi.

51' Faul, Kieran Trippier (Newcastle United).

51' Liam Delap (Ipswich Town) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

51' Engellenen Şut: Alexander Isak (Newcastle United) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu engellendi. Asist Joe Willock.

48' Kaçan Şut: Harvey Barnes (Newcastle United) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu üstten dışarı gitti. Asist Sandro Tonali.

48' Kaçan Şut: Sandro Tonali (Newcastle United) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu üstten ve sağdan dışarı gitti.

45' Başlama Vuruşu! İkinci Yarı Başladı, Newcastle United 1, Ipswich Town 0.

45 +6' Devre Arası: İlk Yarı Sona Erdi, Newcastle United 1, Ipswich Town 0.

45 +4' Gol! Newcastle United 1, Ipswich Town 0. Alexander Isak (Newcastle United) penaltıyı sağ ayakla kalenin ortasına göndererek gole çevirdi.

45 +2' VAR Kararı: Penaltı Newcastle United lehine verildi.

45 +1' Penaltı, Newcastle United. Jacob Murphy ceza sahasında faule maruz kaldı.

45 +1' Penaltıya sebebiyet veren: Julio Enciso (Ipswich Town), ceza sahasında yaptığı faul sonrası.

45 +1' Dördüncü hakem 1 dakika uzatma işaret etti.

45 +1' Engellenen Şut: Jacob Murphy (Newcastle United) ceza sahasının sağından sağ ayakla vuruşu engellendi. Asist Joe Willock.

45' Direkten Dönen Top: Sandro Tonali (Newcastle United) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu üst direkten döndü. Asist Jacob Murphy.

45' Kaçan Şut: Alexander Isak (Newcastle United) ceza sahası merkezinden sağ ayakla vuruşu sağdan dışarı gitti. Asist Dan Burn.

44' Sarı Kart: Liam Delap (Ipswich Town) sarı kart gördü.

44' Sarı Kart: Dan Burn (Newcastle United) sarı kart gördü.

43' Korner, Newcastle United. Luke Woolfenden uzaklaştırdı. (Çizgiden çıkardı)

43' Engellenen Şut: Bruno Guimarães (Newcastle United) altı pasın sağından sağ ayakla vuruşu engellendi. Asist Joe Willock. (Röveşata)

43' Kaçan Şut: Joe Willock (Newcastle United) altı pasın solundan kafa vuruşu sağdan dışarı gitti. Asist, Sandro Tonali'den orta ile geldi.

42' Korner, Newcastle United. Dara O'Shea uzaklaştırdı.

41' Korner, Newcastle United. Luke Woolfenden uzaklaştırdı.

40' Oyuncu Değişikliği (Ipswich): Jack Clarke çıktı, Ben Godfrey girdi. (Kırmızı kart sonrası zorunlu değişiklik)

40' Faul, Sandro Tonali (Newcastle United).

40' Liam Delap (Ipswich Town) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

39' Korner, Newcastle United. Jacob Greaves uzaklaştırdı.

38' Engellenen Şut: Harvey Barnes (Newcastle United) ceza sahasının solundan sağ ayakla vuruşu engellendi. Asist Sandro Tonali.

37' Kırmızı Kart: Ben Johnson (Ipswich Town) kötü faul nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

37' Faul, Ben Johnson (Ipswich Town).

37' Alexander Isak (Newcastle United) sol kanatta serbest vuruş kazandı.

36' Engellenen Şut: Liam Delap (Ipswich Town) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu engellendi. Asist Jack Clarke.

35' Kaçan Şut: Alexander Isak (Newcastle United) ceza sahası merkezinden sağ ayakla vuruşu üstten dışarı gitti. Asist, Jacob Murphy'den orta ile geldi.

35' Kaçan Şut: Alexander Isak (Newcastle United) ceza sahası merkezinden kafa vuruşu üstten ve soldan dışarı gitti. Asist, Harvey Barnes'tan orta ile geldi.

34' Sandro Tonali (Newcastle United) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

34' Faul, Julio Enciso (Ipswich Town).

32' Kaçan Şut: Julio Enciso (Ipswich Town) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu üstten ve sağdan dışarı gitti. Asist, duran top sonrası Sam Morsy'den geldi.

31' Faul, Joe Willock (Newcastle United).

31' Sam Morsy (Ipswich Town) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

30' Sarı Kart: Ben Johnson (Ipswich Town) sarı kart gördü (Aldatmaya yönelik hareket).

30' Ben Johnson (Ipswich Town) yerde kaldı ancak hakem aldatmaya yönelik hareket olarak değerlendirdi.

29' Jacob Greaves (Ipswich Town) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

29' Faul, Dan Burn (Newcastle United).

29' Korner, Newcastle United. Jack Taylor uzaklaştırdı.

24' Korner, Newcastle United. Jacob Greaves uzaklaştırdı.

24' Engellenen Şut: Harvey Barnes (Newcastle United) ceza sahası dışından sağ ayakla vuruşu engellendi. Asist Bruno Guimarães.

22' Faul, Bruno Guimarães (Newcastle United). (İptal edilen gol öncesi)

22' Alex Palmer (Ipswich Town) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

20' Jacob Murphy (Newcastle United) sağ kanatta serbest vuruş kazandı.

20' Faul, Jacob Greaves (Ipswich Town).

18' Korner, Newcastle United. Jacob Greaves uzaklaştırdı.

15' Joe Willock (Newcastle United) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

15' Faul, Sam Morsy (Ipswich Town).

13' Korner, Ipswich Town. Fabian Schär uzaklaştırdı.

13' Engellenen Şut: Liam Delap (Ipswich Town) ceza sahasının solundan sol ayakla vuruşu engellendi.

11' Faul, Kieran Trippier (Newcastle United).

11' Jack Clarke (Ipswich Town) sol kanatta serbest vuruş kazandı.

5' Engellenen Şut: Liam Delap (Ipswich Town) ceza sahasının solundan sağ ayakla vuruşu engellendi.

4' Korner, Ipswich Town. Fabian Schär uzaklaştırdı.

2' Bruno Guimarães (Newcastle United) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

2' Faul, Dara O'Shea (Ipswich Town).

1' Faul, Sandro Tonali (Newcastle United).

1' Julio Enciso (Ipswich Town) savunma yarı alanında serbest vuruş kazandı.

0' Başlama Vuruşu! İlk Yarı Başladı.

Kadrolar açıklandı ve oyuncular ısınıyor.