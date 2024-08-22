St. Patrick’s – Başakşehir Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

St. Patrick’s – Başakşehir maçı hangi kanalda?

Maç Ne Zaman ve Saat Kaçta?

St. Patrick’s – Başakşehir maçı, 22 Ağustos 2024 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 21:45’te başlayacak.

Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Futbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi TRT Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.

Başakşehir’in Avrupa Karnesi

Başakşehir, Avrupa kupalarında bugüne kadar 27 deplasman maçına çıktı. Bu maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda oynadığı maçlarda 37 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.

Muhtemel 11’ler

St. Patrick’s Athletic: Anang, Sjöberg, Redmond, Grivosti, Breslin, Forrester, Palmer, Lennon, Elbouzedi, Melia, Mulraney

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Ömer Ali, Onur, Berkay, Deniz, Joao, Davidson, Piatek2.

Başakşehir, St. Patrick’s karşısında alacağı iyi bir sonuçla UEFA Konferans Ligi’nde yoluna devam etmek istiyor.