Hollanda Ligi’nin 14. haftasında Ajax-Groningen maçı yarıda kaldı.

Ajax taraftarları, geçen ay vefat eden bir arkadaşlarını anmak için maçın başında meşaleler yakarak sahaya doğru havai fişek attı.

Tribünlerin bir anda kıpkırmızı renge bürünmesi üzerine karşılaşmanın hakemi oyunu durdurdu.

Ajax taraftarı stadı yaktı! pic.twitter.com/PTgFza4mQw — Tivibu Spor (@tivibuspor) November 30, 2025

Olayların 6. dakikada yeniden tekrarlanmasıyla birlikte hakem, iki takım futbolcularıyla birlikte koşarak soyunma odasına gitti. Güvenlik uyarılarının ardından karşılaşmanın devam edemeyeceği açıklandı.

Ajax-Groningen maçı, taraftarların sahaya tekrar havai fişek atması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

'AJAX YAŞANANLARI SKANDAL OLARAK DEĞERLENDİRİYOR'

Kulüpten yapılan açıklamada yaşananların skandal olduğu ifade edilerek yoğun dumandan etkilenen taraftarlardan özür dilendi.

Ajax'ın açıklaması şu şekilde:

"Ajax, bu gece stadyumda yaşananları tamamen skandal olarak değerlendiriyor. Herhangi bir şekilde etkilenen herkesten özür diliyoruz. Seyircilerin ve oyuncuların güvenliği tehlikeye atıldı. Bu kabul edilemez. Bu uygunsuz davranıştan kesinlikle uzak duruyoruz. Stadyumda havai fişeklere yer yok.Stadyumun etkilenen bölümünde bulunan seyirciler arandı. Ayrıca, stadyum açılmadan önce ve seyirciler içeri girerken havai fişekleri tespit etmek için köpekler görevlendirildi. Başka önleyici tedbirler de alındı. Buna rağmen, bu durumu engelleyemedik.Elbette kamera kayıtlarını inceleyerek failleri bulmaya çalışacağız ve ayrıca sorumluların kim olduğunu başka yollarla da araştıracağız. Bu, faillerin tespit edilmesini sağlarsa, gerekli adımları atacağız."