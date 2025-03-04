Stadyumda maç izlemek tarihe mi karışacak? Devrim gibi projenin önünde büyük engeller var

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Bernabeu'ya yerleştirilecek kameralar ve sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde sonsuz seyirciye ulaşma projesi Fransa'da test edildi.



PSG, geçtiğimiz ay Monaco ile oynadığı maçı sanal gerçeklik (VR) ve karma gerçeklik (MR) gözlükleri aracılığıyla yayınlayarak bir ilke imza attı. Kullanıcılar, 360 derece kameralar sayesinde istedikleri açıdan maçı izleyebildi ve kendilerini stadyumda gibi hissetti.



HEDEF "SONSUZ BERNABEU" İLE MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞMAK

İspanyol Marca Gazetesi'nde yer alan habere göre; Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in 'Sonsuz Bernabeu' projesi de benzer bir vizyon sunuyor. Stadyumdaki 80.000 kişilik kapasitenin ötesine geçerek, yüzbinlerce hatta milyonlarca kişinin sanal koltuklardan maçı izlemesini sağlamak hedefleniyor. Madrid ekibi bu konuda dünyaca ünlü teknoloji şirketleri ile iş birliği yapmayı planlıyor.

ATLETICA MADRID GEÇEN YIL DENEMELERE BAŞLADI

Atletico Madrid ise geçen yıl VIP misafirlerine bu teknolojiyi sunarak denemelere başladı. Stadyumlarında ultra hızlı bağlantılar ve düşük maliyetli 360 derece kameralar bulunuyor. Kullanıcılar, topun üzerlerine geldiğini hissedecek kadar gerçekçi bir deneyim yaşıyor.

YAYIN HAKLARI KONUSU SORU İŞARETİ



Ancak büyük bir hukuki soru işareti var: Bu yayınlar "stadyum kapasitesini artırmak" mı sayılır, yoksa "yayın haklarının ihlali" mi? LaLiga, bu tür yayınların lisanslaması konusunda karar vermeden önce gelişmeleri bekliyor.

Öte yandan bu hayalin önünde altyapı ve bağlantı sorunları, kullanılan cihazın kalitesi, kullanıcı deneyimi ve fiyatlandırma konusundaki sorunlar engel teşkil ediyor.

NBA, Meta'nın Xtadium platformuyla 52 maçı VR formatında yayınlıyor ancak bağlantı ve kalite sorunları yaşanıyor. Bu teknolojinin tam anlamıyla yaygınlaşması için daha fazla gelişime ihtiyaç var.