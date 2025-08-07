Stadyumdan sonra gençlerin kolunda da o firma yazacak

Galatasaray stadyum sponsoru olan RAMS ile Galatasaray Futbol Akademisi forma sol kol sponsorluğu için anlaşma imzaladı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Kulübümüz, inşaat ve gayrimenkul başta olmak üzere farklı sektörlerde öncü firmalardan RAMS ile stadyum isim sponsorluğunun ardından yeni bir iş birliğine imza attı.

Galatasaray Futbol Akademisi forma sol kol sponsorluğunu kapsayan imzalar bugün atıldı.

RAMS’ın sosyal sorumluluk vizyonunu yansıtan RAMS Çatısı projesi kapsamında hayata geçen bu iş birliği, Türk sporunun geleceğine katkı sunma hedefiyle gerçekleştirildi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta yapılan imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan ile RAMS Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Devran Bülbül katıldı.