Staj ve Çıraklık Mağdurlarından 14 ilde eş zamanlı basın açıklaması

Bilecik/ Serhat Kaya

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonuna bağlı Türkiye genelinde bulunan il dernekleri ve temsilcilikleri 14 şehirde eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptı. Bu kapsamda, Bilecik Staj ve Çıraklık Mağdurları Eğitim Dayanışma ve Kültür Derneği ve Eskişehir İl temsilciliği tarafından Eskişehir Yediler Parkında basın açıklaması yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan basın açıklaması, Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu Eskişehir il Temsilcisi Cihan Sarıkaya'nın konuşması ve Bilecik Staj ve Çıraklık Mağdurları Eğitim Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Ömer Ayıran'ın basın açıklamasını okuması ile devam etti.

Okunan basın açıklaması metninde 1986 yılında çıkarılan 3308 sayılı yasa ile mağdur edilen stajyer ve çırakların durumları, küçük yaşlarda dökülen alın teri ve verilen emeğin önemine dikkat çekildi.

Farkındalık oluşturmak için araçlara yapıştırılmak üzere çıkartma yaptırdılar

Staj ve Çıraklık Sigortası mağdurları, yaşadıkları mağduriyete dikkat çekmek adına araç camlarına yapıştırılmak için hazırlanmış üzerinde "Bu araçta staj ve çıraklık sigortası mağduru vardır" yazan özel bir çıkartma yaptırdılar.

Basın açıklaması, "Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz" ve "Biz bu mücadeleyi kazanana kadar durmayacağız" sözleri ile sona erdi.