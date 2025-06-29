'Staja gidiyorum' diye çıktı geri dönmedi! 17 yaşındaki kızdan 4 gündür haber yok

Aile, çocuklarının bir an önce bulunması için yetkililere ve vatandaşlara çağrıda bulundu.

“DAĞDA TAŞTA HER YERDE ARADIM KIZIMI”

Kayıp genç kızın babası Nuri Kemal Çalış, kızının sabah saatlerinde evden ayrıldığını belirterek, “Evden 'ben staj görmeye çıkıyorum' diyerekten evden ayrılıyor. Devlet büyüklerim kızım evden çıktı tekrardan geri dönmedi. Bugün dördüncü günü, dördüncü günü bitiyor. Allah rızası için... Kızım beni duyuyorsan ne olursun ufaktan bir şey de olsa haber ver bana. Ben iyiyim baba de. Ben kızımın sağlığından endişe ediyorum artık. Savcıya gittim, polise gittim, karakola gittim. Dağda taşta her yerde aradım kızımı. Dağlara düştüm artık kızım. Ne olursun çık gel” ifadelerini kullandı.

“HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM”

Anne Nazan Çalış ise kızının kaybolduğu günden bu yana hiçbir haber alamadıklarını belirterek, “Ne haber alındı ne de telefonuna ulaşabildik. Bugün dördüncü günü kızımın. Karakola gittik, jandarmaya gittik her yere gittik gitmediğimiz yer kalmadı. Duyan, bilen, gören varsa bize haber versin, ne olur lütfen. Kızım eve dön sana kimse bir şey diyen yok kuzum. Gel artık üzme bizi de. 17 yaşına yeni girdi kızım, 1 hafta oldu gireli daha. Uyumuyorum dört günden beri. Yemek aş yemiyoruz. Kızımı arıyoruz, dağlarda taşlarda aramaya başladık kuzumu. Hayatından endişe ediyorum bir haber alamadığım için” dedi.

Ailenin kayıp başvurusunda bulunduğu ve güvenlik birimlerinin genç kızın bulunması için çalışma başlattığı öğrenildi.