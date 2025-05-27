Stajyeri hayata döndüren hamle! Herkes bunu mutlaka öğrenmeli

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Ordu’da staj yaptığı iş yerinde yediği eriğin boğazına kaçmasıyla nefessiz kalan Salim Can Ateş (15), iş yeri sahibi Bekir Bayar’ın (33) Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Fatsa’nın Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki bir iş yerinde staj yapan Salim Can Ateş, dün saat 17.00 civarında erik yerken bir parça boğazına kaçtı.

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Nefes almakta güçlük çeken Ateş, iş yeri sahibi Bekir Bayar’ın odasına geldi. Durumu hemen fark eden Bayar, hızlıca uyguladığı Heimlich manevrasıyla Ateş’i kurtardı.

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O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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"DOĞRU HAREKETİ YAPARAK KURTARDIK"

Olayı anlatan iş yeri sahibi Bekir Bayar, "İçeride oturmuş hesaplarımızı incelerken, erik yiyen personelimiz yanımıza geldi. Nefesinin kesildiğini fark edince hemen kendisine Heimlich manevrasını yaptık. Personelimizin yanımıza geldiğini ve nefesinin olmadığını görünce panik yapmadan hemen müdahale ettik. Bu eğitimi ben ve tüm çalışanlarımız almıştı. Eğitimin faydasını hayat kurtararak daha iyi anladık. Çok şükür kendisi şu anda iyi" dedi.

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Salim Can Ateş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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