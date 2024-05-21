Stalin bir gecede nasıl dindar oldu?

Stalin bir gecede nasıl dindar oldu?
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eski Sovyetler Birliği Hükümet Başkanı Josef Stalin'in kiliseye art arda darbeler yaptılar. İşte detaylar...
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Stalin bir gecede nasıl dindar oldu? 1

10. YY’da Ortodoks Bizans Hristiyanlarının misyonerlik faaliyetleri sonucunca Ruslar Hristiyanlığı kabul etti.

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Stalin bir gecede nasıl dindar oldu? 2

Kiev Derebeyi Vladimir Hristiyanlığı devletin resmi dini yapar.

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Stalin bir gecede nasıl dindar oldu? 3

Rus Ortodoks Kilisesi 1817’de Bolşevik Devrimi’bdeb 1988’e kadar komünist rejimin baskısı altında yaşar.

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Stalin bir gecede nasıl dindar oldu? 4

Stalin dönemi Ortodoks Kilisesi’ne karşı en acımasız uygulamaların olduğu süreçtir.

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Stalin bir gecede nasıl dindar oldu? 5

Stalin “Parti din karşısında tarafsız olamaz” der.

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Stalin bir gecede nasıl dindar oldu? 6

Stalin Kilise’ye darbe üstüne darbe yaptı

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Stalin bir gecede nasıl dindar oldu? 7

Rus Ortodoks Kilise’si zamanla başarısız olduğu iddiasıyla hedef haline gelir.

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Stalin bir gecede nasıl dindar oldu? 8

1929 yıllarında kiliseye karşı darbeler daha da sertleşir.

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Stalin bir gecede nasıl dindar oldu? 9

Stalin döneminin sonunda kiliseye karşı yumuşama olsa da kilise serbest hareket edemiyor.

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Stalin bir gecede nasıl dindar oldu? 10
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Stalin bir gecede nasıl dindar oldu? 11
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