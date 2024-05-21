Stalin bir gecede nasıl dindar oldu?

10. YY’da Ortodoks Bizans Hristiyanlarının misyonerlik faaliyetleri sonucunca Ruslar Hristiyanlığı kabul etti.
Kiev Derebeyi Vladimir Hristiyanlığı devletin resmi dini yapar.
Rus Ortodoks Kilisesi 1817’de Bolşevik Devrimi’bdeb 1988’e kadar komünist rejimin baskısı altında yaşar.
Stalin dönemi Ortodoks Kilisesi’ne karşı en acımasız uygulamaların olduğu süreçtir.
Stalin “Parti din karşısında tarafsız olamaz” der.
Stalin Kilise’ye darbe üstüne darbe yaptı
Rus Ortodoks Kilise’si zamanla başarısız olduğu iddiasıyla hedef haline gelir.
1929 yıllarında kiliseye karşı darbeler daha da sertleşir.
Stalin döneminin sonunda kiliseye karşı yumuşama olsa da kilise serbest hareket edemiyor.