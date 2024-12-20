Stalker 2’nin dev güncellemesi 1.800 hatayı düzeltti

Stalker 2, GSC Game World tarafından geliştirilen ve Kasım 2024'te piyasaya sürülen bir aksiyon oyunu olarak oyuncuların beğenisini kazanmıştı. Ancak oyun, çıkışından itibaren çok sayıda teknik hata ve oynanış sorunuyla karşılaştı. Bu sorunları gidermek için geliştirici ekip, bugüne kadar ki en büyük güncellemesini yayınladı. Yaklaşık 110 GB büyüklüğünde olan bu güncelleme, tam 1.800 hatayı düzeltti ve özellikle yapay zekâ sistemi A-Life üzerinde kapsamlı değişiklikler yaptı.

A-Life, oyundaki diğer Stalker karakterlerinin oyuncunun yakınında olmasa bile kendi hedefleri doğrultusunda hareket etmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmış bir sistem. Ancak, sistemin önceki sürümlerinde düşmanların beklenmedik şekillerde oyuncunun arkasında belirip saldırdığı gibi sorunlar yaşanıyordu. Yeni güncelleme ile bu problemler giderildi ve karakterlerin davranışları daha gerçekçi hale getirildi.

GÖREVLER VE PERFORMANS İYİLEŞTİRMELERİ

Güncelleme, yalnızca yapay zekâ iyileştirmeleriyle sınırlı kalmıyor. Oyundaki birçok görevde yapılan değişikliklerle daha dengeli bir oynanış sunuluyor. Görev açıklamaları, sürprizleri bozmamak adına dikkatlice düzenlenmiş durumda. Bu, spoiler korkusu yaşayan oyuncular için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Geliştiriciler, güncellemenin büyük boyutundan dolayı özür dilerken, gelecekte daha küçük ve sık güncellemelerle bu sorunu aşmayı planladıklarını belirtti. Ayrıca, oyunun Windows PC ve Xbox Series X/S platformlarında genel performansını artırmak için optimizasyon çalışmaları yapıldı.

OYUNCULARIN TEPKİSİ OLUMLU

Tüm bu yeniliklere rağmen, Stalker 2 oyuncular tarafından zaten oldukça beğeniliyordu. Steam platformunda 70.000’den fazla oyuncunun değerlendirmesiyle “Fevkalade” notunu almayı başaran oyun, yeni güncelleme sonrası bu olumlu yorumların oranını %84’e çıkardı.

Oyunun başarısı yalnızca oyuncu yorumlarıyla sınırlı değil. GSC Game World, Stalker 2’nin ilk 24 saat içinde bir milyondan fazla kopya sattığını duyurdu. Bunun yanı sıra, Xbox/PC Game Pass aboneliği üzerinden milyonlarca oyuncunun oyunu deneyimlediği açıklandı.

RUSYA’NIN OLUMSUZ KAMPANYASI

Ancak oyunun başarısı, tümüyle sorunsuz ilerlemedi. GSC Game World, oyuna yönelik bir karalama kampanyasının Rusya tarafından organize edildiğini ve Steam üzerinde ücretli olumsuz yorumlar bırakıldığını iddia etti. Bu durum, Stalker 2’nin özellikle uluslararası toplulukta destek görmesine neden oldu.

ÇERNOBİL’İN GİZEMLERİ KEŞFEDİLİYOR

Oyuncuları Çernobil Nükleer Santrali’nin çevresindeki tehlikeli bölgeye götüren Stalker 2, karanlık atmosferi ve gizemli hikayesiyle dikkat çekiyor. Oyunda Skif adında bir karakterin, mutantlara ve anormalliklere karşı mücadele ederken yaşadığı maceralar anlatılıyor. Yeni güncellemeyle birlikte bu deneyim çok daha akıcı ve tatmin edici bir hale geldi.