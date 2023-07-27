Stambouli tarihe geçti, Adana Demirspor turu Adana'ya bıraktı. Mirza Şeker yazdı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Adana Demirspor, CFR Cluj maçı ile birlikte kulüp tarihinin ilk Avrupa maçına çıktı.

ADANA DEMİRSPOR TEHLİKELİ BAŞLADI, GOLÜ KALESİNDE GÖRDÜ!

Temsilcimiz mücadeleye çok etkili başladı.

İlk 5 dakikada tehlikeli ataklarla gol aradı ve Belhanda ile 5. dakikada net bir pozisyon kaçtı.

Gelin görün ki Cluj bir kere gelip golünü attı!

Sağ kanattan orta kesildi, Camora çevirdi ve Betancor topu ağlara yolladı.

Gerçekten şanssız bir gol. Tur yolunda bir iş kazası diyebiliriz inşallah.

BASKI ARTTI

Adana Demirspor, yediği golden sonra baskısını iyice arttırdı.

Özellikle Yusuf Sarı'nın becerileri ile önemli ataklar geliştirdi temsilcimiz.

Ancak gol için yüklenmek isterken defansta açıklar verdi.

Bu da rakip için kolay pozisyon üretmeye yaradı.

Neyse ki bu ataklarda gol olmadı.

ADANA DEMİR İLK YARIYI GERİDE KAPATTI

Temsilcimiz, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

Adana Demirspor için iyi bir ilk yarı geçse de sonuç gelmedi.

İKİNCİ YARIDA DA AYNI OYUN

Mavi Şimşekler, ikinci yarıda da rakip alanda ayağa paslarla oynamayı sürdürdü.

BELHANDA İLE NET POZİSYON!

62. dakikada Belhanda mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.

Penaltı noktasında topla buluşan Belhanda, boş alanda çektiği şutu dışarı yolladı.

MUAZZAM GOL STAMBOULI'DEN!

O çok istediğimiz, çok aradığımız gol 77. dakikada Stambouli ile geldi.

Ama ne gol attın kaptan!

Ndiaye'den seken topa gerçekten enfes bir vuruş yaptı ve topu ağlara yolladı.

Kalitesini konuşturdu.

Aynı zamanda tarihe geçti Stambouli, kulübün ilk Avrupa kupalarındaki golü kaydetti.

Üst üste kaçan goller zaten ben geliyorum demişti.

BU TUR ADANA'DA ALINIR!

Temsilcimiz Adana Demirspor, Avrupa kupalarında kendinden daha tecrübeli olan Cluj'a karşı çok iyi oynadı.

Cluj'la 1-1 berabere kaldı ve tur Adana'ya kaldı.

Tam deyimle Adana Demirspor 'Cehennem'de bu işi bitirecektir.

Buna yürekten inanıyorum.

Rövanş maçını büyük bir merakla bekliyorum...