Standard Liege’den muhteşem dönüş: Club Brugge çaresiz kaldı

Belçika Jupiler Pro Lig’in 27. haftasında Standard Liege, deplasmanda güçlü rakibi Club Brugge’ü 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Jan Breydel Stadyumu’nda oynanan mücadelede ilk yarıda üstün olan taraf ev sahibi Brugge oldu. 30. dakikada Casper Nielsen’in sert şutu direkten dönerken, Chemsdine Talbi de iki kez tehlike yarattı. Standard Liege ise bu yarıda yalnızca bir pozisyon üretebildi; 27. dakikada Lazare Amani’nin pasında Andi Zeqiri topa yetişemedi.

İkinci yarıda Club Brugge, aradığı golü 51. dakikada Ferran Jutglà’nın kafa vuruşuyla buldu. Ancak üç dakika sonra ev sahibi ekip 10 kişi kaldı; Christos Tzolis, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu fırsatı iyi değerlendiren Standard Liege, 67. dakikada Zeqiri’nin penaltı golüyle skoru eşitledi.

Maçın son anlarında baskısını artıran Standard Liege, 84. dakikada Marlon Fossey’nin asistiyle Dennis Eckert Ayensa’nın tek vuruş golüyle öne geçti. Uzatmalarda Brugge’ün baskısını karşılayan Standard Liege, kaleci Gavin Bazunu’nun 90+4 ve 90+7’de yaptığı kritik kurtarışlarla üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu galibiyetle Standard Liege 38 puana yükselerek 7. sıraya yerleşti ve Şampiyonluk Play-Off’ları için umutlarını korudu. Club Brugge ise 56 puanda kalarak 2. sıradaki yerinde kaldı. Standard Liege, gelecek hafta Anderlecht ile oynayacağı kritik mücadeleye moralli çıkacak.