Standard Liege’den muhteşem dönüş: Club Brugge çaresiz kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
Standard Liege’den muhteşem dönüş: Club Brugge çaresiz kaldı

Belçika Pro Lig’in 27. haftasında Standard Liege, ikinci yarıda bulduğu gollerle Club Brugge’ü deplasmanda 2-1 mağlup etti. Andi Zeqiri ve Dennis Eckert Ayensa’nın golleriyle kazanan Liege ekibi, Avrupa kupalarına katılma umutlarını diri tuttu.

Belçika Jupiler Pro Lig’in 27. haftasında Standard Liege, deplasmanda güçlü rakibi Club Brugge’ü 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Jan Breydel Stadyumu’nda oynanan mücadelede ilk yarıda üstün olan taraf ev sahibi Brugge oldu. 30. dakikada Casper Nielsen’in sert şutu direkten dönerken, Chemsdine Talbi de iki kez tehlike yarattı. Standard Liege ise bu yarıda yalnızca bir pozisyon üretebildi; 27. dakikada Lazare Amani’nin pasında Andi Zeqiri topa yetişemedi.

İkinci yarıda Club Brugge, aradığı golü 51. dakikada Ferran Jutglà’nın kafa vuruşuyla buldu. Ancak üç dakika sonra ev sahibi ekip 10 kişi kaldı; Christos Tzolis, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu fırsatı iyi değerlendiren Standard Liege, 67. dakikada Zeqiri’nin penaltı golüyle skoru eşitledi.

Maçın son anlarında baskısını artıran Standard Liege, 84. dakikada Marlon Fossey’nin asistiyle Dennis Eckert Ayensa’nın tek vuruş golüyle öne geçti. Uzatmalarda Brugge’ün baskısını karşılayan Standard Liege, kaleci Gavin Bazunu’nun 90+4 ve 90+7’de yaptığı kritik kurtarışlarla üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu galibiyetle Standard Liege 38 puana yükselerek 7. sıraya yerleşti ve Şampiyonluk Play-Off’ları için umutlarını korudu. Club Brugge ise 56 puanda kalarak 2. sıradaki yerinde kaldı. Standard Liege, gelecek hafta Anderlecht ile oynayacağı kritik mücadeleye moralli çıkacak.

2cad2jpafrcijiwj5vucsmx3qm.jpeg

Son Haberler
Ümraniyespor - Sakaryaspor maçı yarıda kaldı
Ümraniyespor - Sakaryaspor maçı yarıda kaldı
Newcastle, Nottingham Forest arasında 7 gollük düello: 1 gol 3 puanı getirdi
Newcastle, Nottingham Forest arasında 7 gollük düello: 1 gol 3 puanı getirdi
Lens, Nantes'i 3-1 yendi
Lens, Nantes'i 3-1 yendi
Erdoğan'dan çok konuşulacak hareket: Bir anda eliyle itti
Erdoğan'dan çok konuşulacak hareket: Bir anda eliyle itti
Yılmaz Vural, Bülent Uygun ve Orhan Ak tribünde
Yılmaz Vural, Bülent Uygun ve Orhan Ak tribünde