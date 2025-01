Stanimir Stoilov: İlk yarı Galatasaray iyiydi, ikinci yarı ise biz daha iyiydik

Süper Lig’in 18’inci haftasında Göztepe deplasmanda Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi bir maç olduğunu ve iki takımın da kazanmak istediğini belirten Stanimir Stoilov, “Bugün iki takım adına da güzel bir maç oldu. İki takım da istediği futbolu sahaya yansıtmaya çalıştı. Sert bir mücadele oldu, iki takım da kazanmak istedi. Bunun için elinden geleni yaptı. Biz yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. İlk yarı Galatasaray iyiydi, ikinci yarı ise biz daha iyiydik. Bizim açımızdan önemli olan buraya gelip kazanmak için futbolumuzu oynamak, kendi tarzımızı sahaya yansıtmak ve mücadele etmekti. Bunu yaptığımız için mutluyum. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Kendimizi geliştirmeliyiz. Doğru yolda olduğumuzu gördük. Şimdi gelişmeye devam etme zamanı. Genç bir takımız. Her antrenman her maçta gelişmek için her şeyimizi vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

‘MAÇ ÖNCESİNDE HÜCUMDA BAZI SIKINTILARIMIZ VARDI’

Kulüp olarak genç ve başarıya aç oyunculardan güçlü bir takım yaratmak istediklerini dile getiren Bulgar teknik adam, “Genç ve başarıya aç oyuncular bularak onlarla çalışmak, daha güçlü bir takım yaratmak istiyoruz. Maç öncesinde hücumda bazı sıkıntılarımız vardı. Bu maç öncesinde sadece Romulo vardı. Matsuki’nin pozisyonu santrfor değil. Bu da bizim maç ilgili planlarımızı etkiledi. Göztepe için önemli olan genç aç oyuncuları bulmak. Genç oyuncularda bazen özgüven eksikliği olabiliyor. Çok özverililer. Bu her şeyden çok daha değerli. Benim de hoca olarak işim onları zorlamak, onları en iyi seviyeye getirmek için çalışmak. Her maç antrenman, daha iyi olmaları için çalışıyorum” diye konuştu.

‘TÜRK FUTBOLUNDA HERKES HAKEMLERDEN ÇOK SAHAYA ODAKLANMALI’

Hakemlerle ilgili gelen soru üzerine Stoilov “Hakemler hakkında konuşmak benim işim değil. Benim takımımda çözmeme gereken sorun var. Ben bunlarla ilgileniyorum. Futbolun içindeki kimse, hakemlerle ilgili konuşmamalı. Hakemlerin kendisini geliştirmesi için sağlıklı ortamı sağlamalılar. Onlar da kendini geliştirmeli ki sahada sağlıklı bir mücadele vermemize olanak sağlasınlar. Federasyonda bunla ilgi yeterince insan var. Türk futbolunda herkes hakemlerden çok sahaya odaklanmalı. Hakemlerin de kendini geliştirme zorunluluğu mevcut” şeklinde konuştu.