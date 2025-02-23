Stanimir Stoilov oyuncularını eleştirdi

Kayserispor maçının ardından açıklamada bulunan Stoilov, mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduklarını dile getirdi. Bulgar teknik adam, maçın ilk yarısında istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"KESİNLİKLE BİR BAHANE DEĞİL"

"İkinci yarıda daha farklı bir şekilde sahaya çıktık. Çok daha motive, güçlü ve hırslıydık. Bu sahadaki gücümüzü sürekli arttırdı. İkinci yarıda sahada güzel şeyler yaptık ve net fırsatlar yakaladık. Fakat bunları maalesef gole çeviremedik. Baktığımız zaman 2-3 maçtır gol atamıyoruz. Bunu santrforlarımız yok diye geçiştirmek kolay ama bu kesinlikle bir bahane değil. Kim oynarsa oynasın en iyisini yapmalı, pozisyonlar üretip golü bulmalı."

"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİNİ VERMELİLER"

İlk yarıdaki performanslarının kendisini mutsuz ettiğini aktaran Stanimir Stoilov, "Bizim adımıza gerçekten çok üzücüydü, bir daha kesinlikle bunun olmasını istemiyorum. Göztepe'nin kesinlikle oynadığı her maçta yüksek hırsla sahada olması gerekiyor. Kendimizi bir sonraki maça hazırlayacağız. Her maç bizim için çok değerli. Her maçta tüm oyuncularımız yüksek hırsla mücadele etmeli ve kazanmak adına her şeyini vermeliler." diye konuştu.