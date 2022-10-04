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Stanley Kubrick sergisi İstanbul Sinema Müzesi'nde

Başyapıtların yaratıcısı olarak sinema tarihinde çığır açmış olan sinema dehası Stanley Kubrick hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergi İstanbul Sinema Müzesi'nde açıldı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 12:03
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Stanley Kubrick sergisi İstanbul Sinema Müzesi'nde

Stanley Kubrick sergisi İstanbul Sinema Müzesi'nde
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5 ay boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan sergi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Stanley Kubrick'in kızı Katharina Kubrick, yapımcı/yönetmen Jan Harlan ve Nulook Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım'ın katıldığı basın toplantısında anlatıldı.

New Yorklu yönetmen Stanley Kubrick'in (1928-1999) tüm çalışmalarına kronolojik bir bakış sunan Stanley Kubrick Sergisi, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamındaki ilk etkinlik olarak kapılarını açtı. Kubrick'in sıra dışı dünyasına yakından tanıklık etmesini sağlayan sergi, çoğu yayınlanmamış belge, obje, senaryo, kamera, lens ve orijinal kostümleriyle sanatçının sinema kariyerine derinlemesine bir bakış sunuyor.

Serginin açılış gününe özel düzenlenen basın toplantısı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Stanley Kubrick'in kızı Katharina Kubrick, yapımcı/yönetmen Jan Harlan ve Nulook Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti.

İstanbul Sinema Müzesi'nin sergiye özel tasarlanmış 3. ve 4. katlarında özel efektler, modeller ve etkileşimli alanlarıyla sanatçının mekan ve sinema bağlamında yaratıcılığını gözler önüne seriyor. Kubrick'in 1940'larda Look dergisiyle başlayan ilk sanatsal adımlarından son filmi olan Eyes Wide Shut'a kadar 16 filmini kronolojik bir sunumla izleyiciyle buluşturan sergi, sanatçının hiç çekilmemiş veya başka yönetmenler tarafından çekilen Yapay Zeka, Napoleon ve Savaş Zamanı Yalanları projelerini de ilk kez İstanbul izleyicisiyle bir araya getiriyor. Kubrick'in başyapıtı sayılan 2001:Space Odyseey filminin özgün tasarımından esinlenilmiş deneyim alanında orijinal aygıt, giysi ve modeller de sergi kapsamında sunuluyor.

Stanley Kubrick sergisinin küratörlüğünü, İstanbul Sinema Müzesi Küratörü Zihni Tümer ve Alman Film Müzesi Küratörleri Hans-Peter Reichmann & Tim Heptner yapıyor. "Stanley Kubrick" sergisi, Alman Sinema Müzesi (Deutsches Filmmuseum) tarafından Christiane Kubrick, Jan Harlan ve Londra Sanat Üniversitesi (University of the Arts London) Stanley Kubrick Arşivi iş birliğiyle gerçekleştirilecektir. Warner Bros. Entertainment Inc., Sony-Columbia Pictures Industries Inc., Metro Goldwyn Mayer Studios Inc., Universal Studios Inc., and SK Film Archives LLC. destekleriyle hayata geçiriliyor.

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