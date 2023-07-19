Stanojevic Konyaspor'un hedefini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, geçen yılki başarıyı koruyup ligi üst sıralarda bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.

KAYNAK: AA
Stanojevic Konyaspor'un hedefini açıkladı

Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, takımın geçen sezonki performansı, yapılacak transferler ve hedefleri hakkında açıklamada bulundu.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Stanojevic, şunları kaydetti:

"Geçen sezondan 7 önemli futbolcumuz takımdan ayrıldı. Yöneticilerimiz bu konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kiralık olan Cikalleshi var, o aramıza tekrar dahil oldu. Yeni transferlerin yakın zamanda gerçekleşeceğine inanıyorum. Güzel haberlerle taraftarlarımız da mutlu olacak. Yeni dahil olacak oyuncularımızın da hedeflerde büyük bir etkisi olacak. Önce yeni gelecekleri görmemiz lazım. Temel hedefimiz öncelikle geçen sezon olduğu gibi aynı başarıyı aynı seviyede korumak ve bunun üstüne koyarak ligi daha iyi yüksek bir yerde tamamlamak."

Teknik direktör olarak Erzurum'da ilk kez bulunduğunu ifade eden Stanojevic, "Avrupa'da birçok takımda ve kamplarda çeşitli deneyimim var. İlk kez Erzurum'dayım ve gerçekten buradaki çalışma şartlarından oldukça memnunum. Saha şartları çok iyi. Bir hoca için önemli olan Süper Lig'den rakiplerimizin burada olması. Onlarla hazırlık maçları yapacağız." dedi.

Stanojevic, göreve geldikten sonra 5 maçı kazanamadıklarını anımsatarak, daha sonra ortak çalışma sonucunda takımın iyi bir performans sergilediğini, özellikle güçlü ekiplere karşı güzel sonuçlarla galip geldiklerini anlattı.

Süper Lig'de taraftar duygusunun ön planda olduğuna dikkati çeken Stanojevic, "Süper Lig kaliteli oyuncuları barındıran, organizasyonun ve seviyesinin yüksek olduğu bir lig. Duyguların yüksek olduğu taraftar grupları ve özellikle Konyaspor taraftarı çok yüksek duygu ortaya koyuyor. Avrupa'ya katılacak ekiplerimizin müsabakalarında, elemelerde kesin başarı göstereceğine inanıyorum." diye konuştu. (AA)


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