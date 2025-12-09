Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ve Lizge Cömert’in başrollerini paylaştığı Çarpıntı, büyük umutlarla başlamış ancak son haftalarda reytinglerde istediği başarıyı gösterememişti.

Final kararı, dizinin son dönemde Total, AB ve ABC1 gruplarında ciddi reyting kaybı yaşamasının ardından geldi.

12. bölümün düşük sonuçları toparlanma şansını iyice azalttı. Yaşanan düşüş üzerine kanal ve yapım şirketi ortak karar alarak diziyi yayından kaldırma yönünde anlaşmaya vardı.

Çarpıntı, 7 Aralık 2025’te yayınlanan 13. bölümüyle ekranlara veda etti ve kısa soluklu yolculuğunu tamamladı. Final bölümü, cevapsız kalan soruları yanıtlayıp karakterlerin sonunu izleyiciyle buluşturdu.

ÇARPINTI DİZİSİ OYUNCULARI

Lizge Cömert (Aslı Güneş), Kerem Bürsin (Aras Alkan), Deniz Çakır (Hülya Güneş), Sibel Taşçıoğlu (Tülin Alkan), Helin Elveren (Sezin), Mehmet Fatih Obuz (Murat), Gürberk Polat (Emre), Pınar Çağlar Gençtürk,

Reşit Berker Enhoş (Cahit), Ogün Kaptanoğlu (Selim), Şerif Sezer, Okan Çabalar, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Işıl Dayıoğlu.Büyük iddia ve heyecanla yola çıkan Çarpıntı, reyting kurbanı olarak erken final yaptı.

Öte yandan başrol oyuncularından Sibel Taşçıoğlu, sosyal medyada duygusal bir paylaşımla diziye veda etti.

SİBEL TAŞÇIOĞLU’NDAN DUYGUSAL VEDA

Oyuncu paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Belki kısa sürdü... Ama bizdeki etkisi daha sürecek gibi... Geriye çok tatlı anılar ve arkadaşlıklar kaldı çünkü... Çok teşekkürler"